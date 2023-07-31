Владелец магазинов ИКЕА и центров «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат сеть магазинов мебели и товаров для дома ИКЕА и торгово-развлекательные центры «Мега», продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» (42 000 кв. м), расположенный на ул. Ленинградской в Химках. По данным «СПАРК-Интерфакса», 21 июня новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки». О том, что шведская компания действительно продала этот объект, в котором в последние годы находилась ее штаб-квартира, знают и два консультанта, работавших с ней. Представитель Ingka Centres на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с «КЛС-Химки» не удалось. «КЛС-Химки», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит бизнесменам Григорию Саакяну (99% долей) и Аркадию Даниеляну (1%). Первый – бывший совладелец «Соверен банка», у которого еще в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию. Сейчас он занимается развитием онлайн-магазина Reyouza, где продаются одежда, товары для дома и косметика.