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Владелец магазинов ИКЕА и центров «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

Новый владелец офиса в Химках может быть связан с продавцом электроинструментов «Интерскол»
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Химки Бизнес Парк»

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат сеть магазинов мебели и товаров для дома ИКЕА и торгово-развлекательные центры «Мега», продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» (42 000 кв. м), расположенный на ул. Ленинградской в Химках. По данным «СПАРК-Интерфакса», 21 июня новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки». О том, что шведская компания действительно продала этот объект, в котором в последние годы находилась ее штаб-квартира, знают и два консультанта, работавших с ней. Представитель Ingka Centres на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с «КЛС-Химки» не удалось. «КЛС-Химки», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит бизнесменам Григорию Саакяну (99% долей) и Аркадию Даниеляну (1%). Первый – бывший совладелец «Соверен банка», у которого еще в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию. Сейчас он занимается развитием онлайн-магазина Reyouza, где продаются одежда, товары для дома и косметика.

Саакян также занимает должность генерального директора АО «Интерскол групп», которое владело крупным брендом по продаже электроинструментов «Интерскол». По итогам 2021 г. доля бренда «Интерскол» на рынке электроинструментов России составила около 5%, по данным Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации. В прошлом году выручка «Интерскола» составила 3,57 млрд руб. Запрос в «Интерскол» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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