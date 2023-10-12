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Недвижимость

Крупный пермский фармдистрибутор «Годовалов» объявил о ликвидации

Такая мера позволит владельцам контролировать его банкротство
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Участники ООО «Годовалов» 27 сентября на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании, по данным «СПАРК-Интерфакса». Из сообщения компании следует, что за эту процедуру будет отвечать Михаил Березкин, генеральный директор фирм «Партнерство строй», «Фармэксперт» и «Медфарм экспресс», которые принадлежат владельцам «Годовалова» – Андрею Годовалову и Николаю Шаврину. Связаться с Березкиным не удалось. В «Годовалове» на запрос не ответили.

«Годовалов» является одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке, говорит генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Он работает в 37 регионах России. Среди его активов – пять складских комплексов и логистические центры в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске. Выручка компании по итогам 2022 г. составила 17,4 млрд руб., а чистая прибыль – 199 млн руб. В I квартале 2023 г. поставщик занял 17-ю строчку рейтинга RNC Pharma крупнейших фармдистрибуторов страны.

Финансовое положение дистрибутора стало ухудшаться во II квартале, когда компания перестала выполнять обязательства перед большинством своих контрагентов, рассказали ранее «Ведомостям» два источника, близких к поставщику. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с начала года к «Годовалову» было подано 204 иска на 4,1 млрд руб. Для сравнения: в 2022 г. с него пытались истребовать лишь 31,5 млн руб. (девять исков), а годом ранее – 7 млн руб. (один иск). Крупнейшим кредитором дистрибутора является поставщик лекарств «Пульс». Он пытается взыскать с компании более 1 млрд руб. Запрос в «Пульс» остался без ответа.

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В октябре Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя упаковочных средств «Еврокэп» о признании «Годовалова» банкротом. В дело также вступил Сбербанк. Сколько дистрибутор задолжал им – неизвестно. В компаниях на запросы не ответили.

Ликвидация компании может быть попыткой заинтересованных лиц получить контроль над процедурой банкротства, говорят юристы. В частности, по словам адвоката Forward Legal Данила Бухарина, статус «ликвидации» позволяет провести эту процедуру в ускоренном режиме и назначить лояльного должнику управляющего. Он напоминает, что при ускоренном банкротстве сменить его гораздо сложнее. В итоге такая схема снижает риски привлечения бенефициаров «Годовалова» к субсидиарной ответственности, рассказывает эксперт. С Бухариным согласен и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он также считает, что ликвидация в данном случае может говорить о попытках провести контролируемое банкротство. Но этот способ, по его словам, является довольно рискованным, поскольку он сразу привлекает к делу внимание налоговой.

Прекращение деятельности компании может привести к проблемами с поставками препаратов в те или иные субъекты страны, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Об этом, в частности, говорят Шуляк и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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