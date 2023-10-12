Крупный пермский фармдистрибутор «Годовалов» объявил о ликвидации

Ликвидация компании может быть попыткой заинтересованных лиц получить контроль над процедурой банкротства, говорят юристы. В частности, по словам адвоката Forward Legal Данила Бухарина, статус «ликвидации» позволяет провести эту процедуру в ускоренном режиме и назначить лояльного должнику управляющего. Он напоминает, что при ускоренном банкротстве сменить его гораздо сложнее. В итоге такая схема снижает риски привлечения бенефициаров «Годовалова» к субсидиарной ответственности, рассказывает эксперт. С Бухариным согласен и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он также считает, что ликвидация в данном случае может говорить о попытках провести контролируемое банкротство. Но этот способ, по его словам, является довольно рискованным, поскольку он сразу привлекает к делу внимание налоговой.