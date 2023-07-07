Сбербанк добился ареста счета крупного пермского фармдистрибутора «Годовалов»

«Годовалов» перестал выполнять обязательства и перед другими контрагентами во II квартале этого года, говорят два источника, близких к компании. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с начала года к компании подано 19 исков на 359,8 млн руб. (из них 17 в июне – июле). Для сравнения: в 2022 г. с «Годовалова» требовали лишь 31,5 млн руб. (девять исков), а годом ранее – 7 млн руб. (один иск). Среди текущих истцов – фармпроизводители «Авва рус» и Solopharm (ООО «Гротекс»). Запросы в эти компании также остались без ответа.