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Сбербанк добился ареста счета крупного пермского фармдистрибутора «Годовалов»

Это могло спровоцировать сложности с платежами другим контрагентам компании
Анастасия Ковалева
godovalov.ru

Арбитражный суд Пермского края по требованию Сбербанка ввел обеспечительные меры в отношении местного фармдистрибутора «Годовалов», следует из его решения. Из материалов дела следует, что региональная компания задолжала кредитору более 183,7 млн руб., на эту сумму и наложен арест на ее счетах. Запросы сторонам остались без ответа.

«Годовалов» перестал выполнять обязательства и перед другими контрагентами во II квартале этого года, говорят два источника, близких к компании. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с начала года к компании подано 19 исков на 359,8 млн руб. (из них 17 в июне – июле). Для сравнения: в 2022 г. с «Годовалова» требовали лишь 31,5 млн руб. (девять исков), а годом ранее – 7 млн руб. (один иск). Среди текущих истцов – фармпроизводители «Авва рус» и Solopharm (ООО «Гротекс»). Запросы в эти компании также остались без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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