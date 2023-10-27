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Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге Москвы

За объект он хочет выручить не менее 10 млрд рублей
Дарья Молоткова Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

«Траст» ищет покупателей на торгово-развлекательный центр (ТРК) «Ривьера» (273 865 кв. м), расположенный на Автозаводской улице на юге Москвы. Это следует из материалов, опубликованных на сайте банка. Там же сказано, что за сам объект он планирует выручить не менее 10 млрд руб. Торги пройдут в середине декабря, говорится в лотовой документации. Представитель «Траста» дополнительные комментарии не предоставил.

Строительство торгового центра на бывшей территории ЗиЛа началось еще до кризиса 2008 г. На тот момент он назывался River Mall. Изначально девелопером проекта выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами Банка Москвы, включая ее президента Андрея Бородина. Она успела почти полностью завершить объект. Но в 2011 г. контроль над Банком Москвы получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. Стоимость сделки тогда оценивалась в $300–350 млн, еще около $180 млн требовалось вложить в достройку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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