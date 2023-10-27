Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге Москвы

Строительство торгового центра на бывшей территории ЗиЛа началось еще до кризиса 2008 г. На тот момент он назывался River Mall. Изначально девелопером проекта выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами Банка Москвы, включая ее президента Андрея Бородина. Она успела почти полностью завершить объект. Но в 2011 г. контроль над Банком Москвы получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. Стоимость сделки тогда оценивалась в $300–350 млн, еще около $180 млн требовалось вложить в достройку.