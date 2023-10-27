Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге Москвы

Банк «Траст» выставил на продажу торговый центр «Ривьера» на юге МосквыЗа объект он хочет выручить не менее 10 млрд рублей
«Траст» ищет покупателей на торгово-развлекательный центр (ТРК) «Ривьера» (273 865 кв. м), расположенный на Автозаводской улице на юге Москвы. Это следует из материалов, опубликованных на сайте банка. Там же сказано, что за сам объект он планирует выручить не менее 10 млрд руб. Торги пройдут в середине декабря, говорится в лотовой документации. Представитель «Траста» дополнительные комментарии не предоставил.
Строительство торгового центра на бывшей территории ЗиЛа началось еще до кризиса 2008 г. На тот момент он назывался River Mall. Изначально девелопером проекта выступала фирма «Кузнецкий Мост девелопмент», которую связывали с бывшими топ-менеджерами Банка Москвы, включая ее президента Андрея Бородина. Она успела почти полностью завершить объект. Но в 2011 г. контроль над Банком Москвы получил ВТБ, а спустя какое-то время в отношении руководства первой финансовой организации были возбуждены уголовные дела. В итоге возведение комплекса заморозили. Спустя три года новым владельцем комплекса стала компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева. Стоимость сделки тогда оценивалась в $300–350 млн, еще около $180 млн требовалось вложить в достройку.