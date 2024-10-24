Структура Сбербанка стала владельцем бывшего логопарка «Пивдома» в Подмосковье

Купленный финансовой организацией склад ранее принадлежал компании «Пивдом», которая в 2000-х была одним из лидеров дистрибуции пива в Московском регионе. Но в 2016 г. она была признана банкротом по заявлению Промсвязьбанка, ее имущество было продано на торгах. В частности, ее логопарк в 2021 г. за 4,64 млрд руб. приобрела СДМ ТК-2, принадлежавшая на тот момент холдингу Industry Partners Corporation (IPC), который участники рынка связывали с бывшим топ-менеджером «Лукойла» Александром Раппопортом. По данным «СПАРК-Интерфакса», Сбербанк выкупил собственника склада у закрытого паевого инвестиционного фонда «Азимут-капитал». Его пайщики не раскрываются. В УК «Солид менеджмент», которая управляет этим фондом, на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Раппопорта от комментариев отказался. Источник, близкий к топ-менеджерам IPC, уверяет, что компания давно не имеет отношения к данному логопарку.