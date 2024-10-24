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Структура Сбербанка стала владельцем бывшего логопарка «Пивдома» в Подмосковье

Склады – один из немногих сегментов недвижимости, инвестиции в который продолжают расти
Екатерина Волкова
Ведомости

Принадлежащая Сбербанку компания «Сбербанк инвестиции» стала владельцем фирмы СДМ ТК-2, на балансе которой находится несколько земельных участков на 15,5 га и складской комплекс площадью 82 142 кв. м на Липкинском шоссе на севере Московской области. Сделка, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была закрыта 22 октября. Представитель Сбербанка уточнил, что данный актив приобретен в инвестиционных целях. По его словам, на следующем этапе финансовая организация планирует привлечь партнера, который будет заниматься операционным управлением объектом. Распределение долей в капитале СДМ ТК-2 после этого изменится, сообщил представитель Сбербанка. Условия сделки он не раскрыл.

Купленный финансовой организацией склад ранее принадлежал компании «Пивдом», которая в 2000-х была одним из лидеров дистрибуции пива в Московском регионе. Но в 2016 г. она была признана банкротом по заявлению Промсвязьбанка, ее имущество было продано на торгах. В частности, ее логопарк в 2021 г. за 4,64 млрд руб. приобрела СДМ ТК-2, принадлежавшая на тот момент холдингу Industry Partners Corporation (IPC), который участники рынка связывали с бывшим топ-менеджером «Лукойла» Александром Раппопортом. По данным «СПАРК-Интерфакса», Сбербанк выкупил собственника склада у закрытого паевого инвестиционного фонда «Азимут-капитал». Его пайщики не раскрываются. В УК «Солид менеджмент», которая управляет этим фондом, на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Раппопорта от комментариев отказался. Источник, близкий к топ-менеджерам IPC, уверяет, что компания давно не имеет отношения к данному логопарку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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