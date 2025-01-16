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У бизнес-центра AFI2B рядом с Белорусским вокзалом сменился собственник

Этот объект могла выкупить структура, связанная с нефтяной компанией «Лукойл»
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

АО «Толиман» выкупило у закрытого паевого инвестиционного фонда «Структурные инвестиции – 7» (находится под управлением ООО «Сбережения плюс», которое до 2022 г. называлось «ВТБ капитал пенсионный резерв») бизнес-центр AFI2B (50 200 кв. м), расположенный рядом со ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта 15 января этого года. Учредитель АО «Толиман» неизвестен, в «СПАРК-Интерфаксе» он не раскрывается. Данная фирма действует в интересах нефтяной компании «Лукойл», утверждают три консультанта, работавших с участниками транзакции. Эту информацию подтверждает и источник, близкий к одной из ее сторон. По его словам, новый владелец AFI2B намерен использовать площади в этом объекте для собственных нужд. Другие детали он не уточнил. В «Лукойле», «Толимане» и «Сбережения плюс» на запросы «Ведомостей» не ответили. В Commonwealth Partnership, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

AFI2B был построен в 2021 г. девелоперской компанией AFI Development. Ее общий портфель составляет 3,6 млн кв. м недвижимости. Среди ее проектов – торгово-развлекательный комплекс «Афимолл сити» (282 100 кв. м) в «Москва-сити», бизнес-центр AFI Square (94 514 кв. м) рядом с Белорусским вокзалом, жилые комплексы AFI Tower (67 900 кв. м) в пр-де Серебрякова и «Одинбург» (677 000 кв. м) в Одинцове и проч. Основной акционер компании – израильский бизнесмен Лев Леваев. Ее представитель уточнил лишь, что AFI Development давно не является владельцем AFI2B.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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