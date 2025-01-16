У бизнес-центра AFI2B рядом с Белорусским вокзалом сменился собственник

АО «Толиман» выкупило у закрытого паевого инвестиционного фонда «Структурные инвестиции – 7» (находится под управлением ООО «Сбережения плюс», которое до 2022 г. называлось «ВТБ капитал пенсионный резерв») бизнес-центр AFI2B (50 200 кв. м), расположенный рядом со ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка была закрыта 15 января этого года. Учредитель АО «Толиман» неизвестен, в «СПАРК-Интерфаксе» он не раскрывается. Данная фирма действует в интересах нефтяной компании «Лукойл», утверждают три консультанта, работавших с участниками транзакции. Эту информацию подтверждает и источник, близкий к одной из ее сторон. По его словам, новый владелец AFI2B намерен использовать площади в этом объекте для собственных нужд. Другие детали он не уточнил. В «Лукойле», «Толимане» и «Сбережения плюс» на запросы «Ведомостей» не ответили. В Commonwealth Partnership, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.