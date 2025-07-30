Стоимость аренды квартир в России практически достигла прошлогоднего пика

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках к концу июля 2025 г. достигла 31 600 руб. в месяц, сообщает компания «Циан». По ее подсчетам, только за последние три месяца данный показатель прибавил 5%. В компании напоминают, что именно в апреле аренда в российских мегаполисах перестала дешеветь, этот процесс продолжался в общей сложности семь месяцев. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов уточняет, что до пикового уровня, который пришелся на сентябрь прошлого года, ставки не дотягивают всего 5%.