Продажи новостроек в российских мегаполисах выросли почти на 18%Первичный рынок жилья пытается восстановиться после падения в начале года
Продажи новостроек в городах-миллионниках в июле в среднем выросли на 17,8% по отношению к предыдущему месяцу, сообщают сервисы «Яндекс.Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». По их данным, всего за этот период было реализовано 19 120 квартир
Эту статистику подтверждает и компания «Циан». Согласно ее подсчетам, число сделок с новостройками в мегаполисах за месяц увеличилось на 16% примерно до 20 700 штук. Но по сравнению с июлем 2024 г., первым месяцем после завершения льготной ипотеки, продажи оказались на 2% ниже, уточняет представитель компании.
Спрос на первичном рынке вырос в 14 из 16 городов-миллионников, говорят в «Яндекс.Недвижимости» и «Пульсе продаж новостроек». Больше всего – в Самаре (+70%), Волгограде (+35%), Краснодаре(+32%), Новосибирске (+32%) и Перми (+29%). «Циан» зафиксировал увеличение числа сделок в 13 мегаполисах. В Новосибирске, Волгограде и Перми – на 30-33% до 1100, 400 и 500 договоров соответственно, в Санкт-Петербурге и Красноярске – на 28% и 27% до 2900 и 400 штук.
В Омске, Екатеринбурге и Воронеже спрос в июле, по информации «Циана», упал на 4%, 10% и 16% до 200, 1800 и 500 договоров. Но и там, по мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, речь идет о локальном снижении: весной продажи в этих городах шли гораздо хуже. Сервисы «Яндекс.Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» также сообщают о сокращении объемов реализации новостроек в Омске (-2%) и Воронеже (-20%). А в Екатеринбурге, по их оценкам, показатель, наоборот, прибавил 8%.
В первой половине 2025 г. продажи в крупнейших российских городах были очень низкие, поэтому нынешний всплеск – это попытка рынка восстановиться, подчеркивает коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров. Покупатели активизировались благодаря снижению ставки ЦБ: полагает Попов. Даже незначительное уменьшение «ключа» до 18% побудило многих начать снимать деньги с депозитов и перекладывать их в недвижимость, добавляет Федоров.
Коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров, в свою очередь, считает, что спрос подрос в основном благодаря снижению стоимости кредитов. По его словам, особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой.
Кроме того, покупатели реагируют на скидки и специальные предложения от девелоперов, добавляет эксперт. С этим согласен и коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. Его компания запустила стимулирующие акции и предложила квартиры с ремонтом и мебелью и в результате увидела в июле заметный рост числа сделок. Впрочем, по мнению Софронова и коммерческого директора ГК «Развитие» Виктории Анохиной, этому способствовала также реализация отложенного спроса. В Волгограде, например, в июне продажи снижались, так как покупатели ждали изменения условий семейной ипотеки, рассказывает Софронов. А в июле, увидев, что они остались прежними, часть из них, по его словам, вернулись на рынок.
На рыночную ситуацию в разных городах влияла и локальная специфика, говорят эксперты. Например, Краснодарский край – курортный регион, и летом популярность жилья там традиционно растет за счет покупателей, приобретающих его для отдыха или инвестиций, отмечает Федоров. Немаловажным был и календарный фактор: в июле было 23 рабочих дня против 19 в июне, добавляет Попов.
В годовом выражении самое глубокое снижение продаж показали Санкт-Петербург и Красноярск (-32% в обоих городах), рассказывает Попов. В Воронеже спрос, по его словам, упал на 26%. При этом в Самаре и Нижнем Новгороде он увеличился на 73% и 82%. Различия в динамике зависят от прошлогодних продаж, объясняет эксперт. В Нижнем Новгороде и Самаре они резко сократились сразу после завершения льготной ипотеки, а в Красноярске и Санкт-Петербурге снижение было более плавным.