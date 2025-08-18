Продажи новостроек в российских мегаполисах выросли почти на 18%

Кроме того, покупатели реагируют на скидки и специальные предложения от девелоперов, добавляет эксперт. С этим согласен и коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. Его компания запустила стимулирующие акции и предложила квартиры с ремонтом и мебелью и в результате увидела в июле заметный рост числа сделок. Впрочем, по мнению Софронова и коммерческого директора ГК «Развитие» Виктории Анохиной, этому способствовала также реализация отложенного спроса. В Волгограде, например, в июне продажи снижались, так как покупатели ждали изменения условий семейной ипотеки, рассказывает Софронов. А в июле, увидев, что они остались прежними, часть из них, по его словам, вернулись на рынок.