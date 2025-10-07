Wildberries может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Wildberries может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом годуМаркетплейс, скорее всего, займет площади «Всеинструменты.ру» в логопарке «Обухово»
Маркетплейс Wildberries договорился с компанией A2 Group об аренде 110 000 кв. м в логистическом парке «Обухово», расположенном на Горьковском шоссе на востоке Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к сторонам возможной сделки. По их словам, договор между сторонами уже подписан. Представитель А2 Group сообщил лишь, что любая информация такого рода является конфиденциальной. Развитие логистической инфраструктуры — один из стратегических приоритетов компании, которая постоянно предпринимает меры для увеличения складских площадей, говорит представитель Wildberries.
Склад «Обухово» на 385 000 кв. м был построен в 2023 г. Примерно треть площадей — 110 000 кв. м — в этом логопарке изначально должен был занимать интернет-ритейлер «Всеинструменты.ру». Соглашение с ним было подписано в 2023 г. Но в этом году стало известно, что он решил расторгнуть договор аренды с собственником комплекса. На момент заключения соглашения у компании были большие ожидания по росту рынка товаров для дома и ремонта, но они не оправдались, объяснял тогда ее представитель. Кроме того, по его словам, на решение об аренде повлиял и существенный дефицит складских мощностей на тот момент.
Wildberries последовательно наращивает складские мощности, а появление крупных арендаторов в комплексах подобного уровня — позитивный сигнал для рынка, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко называет «Обухово» современным качественным складом с удачным расположением и развитой инфраструктурой. Именно такие объекты, по его словам, сегодня наиболее востребованы у крупных игроков рынка электронной коммерции.
Отказ компании «Всеинструменты.ру» от площадей в данном логопарке, скорее всего, связан с изменением внутренних планов компании, а не с качеством самого здания или его расположения, считает коммерческий директор Radius Group Александра Шакола. И решение Wildberries занять этот склад, по его словам, подтверждает это.
Текущая ставка аренды в районе Горьковского шоссе составляет 11 000 — 12 500 руб. в год за 1 кв. м, что немного выше среднего показателя по московскому региону, говорит управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Таким образом, новый арендатор будет платить за площади в этом комплексе 1,21 — 1,38 млрд руб. в год.
Найти такое количество свободных площадей в готовых логопарках не так уж и просто, отмечают эксперты.
Доля свободных площадей в складах класса А в московском регионе сейчас составляет всего 2,5 — 2,8%, напоминает Ахмедзянов.
Wildberries — один из крупнейших российских маркетплейсов. Оборот компании по итогам 2024 г. вырос на 60% год к году и составил более 4 трлн руб. С июня 2024 г. компания объединилась с оператором рекламы Russ, созданная организация получила название РВБ. В прошлом году Wildberries объявил, что может построить в Москве и регионах еще 2,2 млн кв. м логистической недвижимости (11 комплексов). Эксперты тогда говорили, что такое количество площадей необходимо компании в связи с задержкой строительства других складских комплексов по причине разногласий с «ВБ девелопментом» (принадлежит бывшему супругу владельца интернет-ритейлера Татьяны Ким Владиславу Бакальчуку).