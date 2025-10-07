Wildberries может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке складов в этом году

Склад «Обухово» на 385 000 кв. м был построен в 2023 г. Примерно треть площадей — 110 000 кв. м — в этом логопарке изначально должен был занимать интернет-ритейлер «Всеинструменты.ру». Соглашение с ним было подписано в 2023 г. Но в этом году стало известно, что он решил расторгнуть договор аренды с собственником комплекса. На момент заключения соглашения у компании были большие ожидания по росту рынка товаров для дома и ремонта, но они не оправдались, объяснял тогда ее представитель. Кроме того, по его словам, на решение об аренде повлиял и существенный дефицит складских мощностей на тот момент.