«Русгидро» покупает здание «Гидропроекта» на Соколе

Высотка на Волоколамском шоссе была построена в 1968 г. для Института проектирования гидротехнических сооружений им. С. Я. Жука. Ее прототипом стал расположенный в Нью-Йорке небоскреб Lever House. С 2000-х гг. площади в здании сдаются в аренду, в том числе «Гидропроекту». Комплекс также известен тем, что на его фасаде с 2013 г. находится один из самых крупных как в России, так и в Европе светодиодных щитов. Его площадь составляет 3840 кв. м, он работает круглосуточно, его видимость – порядка 2 км. Что с ним будет после смены собственника у объекта, пока не известно.