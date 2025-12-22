«Русгидро» покупает здание «Гидропроекта» на Соколе

«Русгидро» покупает здание «Гидропроекта» на СоколеНовый собственник высотки пока не планирует перестраивать ее в современный бизнец-центр
Входящая в группу «Русгидро» компания «Сервиснедвижимость Русгидро» выкупает у «Россетей» здание научно-исследовательского института «Гидропроект» рядом со ст. м. «Сокол». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон планируемой сделки. По его словам, именно эта фирма подала единственную заявку на участие в торгах по продаже комплекса. Он также называет данную сделку логичной, так как институт, как следует из его отчетности, с 2010 г. входит в «Русгидро».
В протоколе аукциона на сайте Российского аукционного дома (РАД) сказано, что сама процедура признана несостоявшейся, так как на лот был всего один претендент, но с ним может быть заключен договор купли-продажи. Название компании в документе не указано. Из выписки Росреестра следует, что транзакция на данный момент не завершена. В «Россетях» от комментариев отказались. А вот представитель «Русгидро» информацию о приобретении здания «Гидропроекта» подтвердил.
Высотка на Волоколамском шоссе была построена в 1968 г. для Института проектирования гидротехнических сооружений им. С. Я. Жука. Ее прототипом стал расположенный в Нью-Йорке небоскреб Lever House. С 2000-х гг. площади в здании сдаются в аренду, в том числе «Гидропроекту». Комплекс также известен тем, что на его фасаде с 2013 г. находится один из самых крупных как в России, так и в Европе светодиодных щитов. Его площадь составляет 3840 кв. м, он работает круглосуточно, его видимость – порядка 2 км. Что с ним будет после смены собственника у объекта, пока не известно.
Структуры «Русгидро» заплатят за административные площади на 34 000 кв. м и складское помещение на 570 кв. м в 27-этажном здании 2,7 млрд руб., следует из протокола на сайте РАДа. С учетом состояния этого объекта такая цена является рыночной, считает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов. Партнер NF Group Марина Малахатько добавляет, что при определенных обстоятельствах он мог бы стоить даже на 20% дороже.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты предполагали, что здание «Гидропроекта» будет перестроено в современный бизнес-центр или многофункциональный комплекс, так как оно находится в одном из самых популярных у арендаторов и покупателей коммерческой недвижимости деловых районов Москвы – коридоре Ленинградского проспекта. Этот объект, как уверяют собеседники «Ведомостей», рассматривали целый ряд девелоперов, но в итоге никто из них участия в торгах не принимал.
Представитель «Русгидро» уточняет, что у группы нет планов по перестройке или реконструкции этой высотки. Там исторически размещается «Гидропроект», в котором были разработаны проекты практически всех крупнейших ГЭС России. По этой причине группа продолжит использовать его для размещения персонала института и других научно-проектных организаций компании. Он также напоминает, что сама «Русгидро» еще летом завершила переезд своих сотрудников в Красноярск, рабочих мест в Москве у нее нет.
Впрочем, Горюнов напоминает, что участок под зданием «Гидропроекта» включен в программу комплексного развития территорий. Детали самого проекта, который должен появиться на этой площадке, пока не опубликованы. Но сам факт включения объекта в программу говорит о том, что его со временем все-таки придется реконструировать или перестроить в многофункциональный центр с возможным увеличением площади. Инвестиции в редевелопмент здания он оценивает в 3,5–4,7 млрд руб.