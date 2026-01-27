Столичная мэрия изымает у экс-депутата Госдумы Рязанова недвижимость в Измайлове

По словам Чумаченко, основанием для ее пересмотра может послужить альтернативный отчет об оценке, что позволяет ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. Выбор оценщика, как отмечает юрист, является в такого рода делах ключевым. Он добавляет, что на практике суд может поручить проведение этой процедуры организации, предложенной правительством Москвы, а в этом случае компенсация может быть увеличена лишь незначительно. Новосельцев же утверждает, что случаев успешного оспаривания размера возмещения за изъятую городом недвижимость довольно много. К примеру, в январе столичный арбитраж поручил выплатить закрытому паевому инвестиционному фонду 2,1 млрд руб. за 7 га в Южном Бутове, которые городская мэрия хотела использовать для строительства магистральной улицы. При этом нанятый ею оценщик до этого посчитал, что эта земля стоит в 3 раза дешевле – 665,3 млн руб. За 11 месяцев 2025 г. для реализации проектов КРТ было изъято 110 100 кв. м недвижимости, а общая сумма компенсации за них составила 2,6 млрд руб., по данным Rusprofile.