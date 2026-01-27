Столичная мэрия изымает у экс-депутата Госдумы Рязанова недвижимость в Измайлове

Столичная мэрия изымает у экс-депутата Госдумы Рязанова недвижимость в ИзмайловеНа ее месте планируется строительство крупного многофункционального жилого комплекса
Московский арбитраж удовлетворил иск департамента городского имущества об изъятии активов компании «Август». Речь, как следует из решения суда, вынесенного 16 января, идет о правах на участок площадью 0,7 га и расположенные на нем четыре здания на 2210 кв. м на Никитинской улице в районе Измайлово. Запрос в «Август» остался без ответа.
Компания «Август», по данным Rusprofile, на 49% принадлежит крупнейшему девелоперу Архангельской области СМК и его владельцу Сергею Махову, остальное у бизнесмена Александра Рязанова. Последний в 1999–2001 гг. был депутатом Госдумы, а позже – заместителем председателя правления «Газпрома». Созданная им Российская холдинговая компания в партнерстве с китайской China National Chemical Engineering & Construction Corporation пыталась построить автодорогу для перевозки грузов из Европы в Китай через Россию и Казахстан. Проект получил название «Меридиан», предполагалось, что общая протяженность трассы, которая должна была пройти по территории восьми регионов, составит от 1300 до 2021 км. Но в итоге к его реализации так и не приступили. Рязанов на отправленный по электронной почте запрос не ответил. Так же поступили и в СМК.
Недвижимость «Августа» изымается для реализации на занимаемой ею площадке проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ), говорится в материалах дела. Ранее мэрия Москвы внесла в нее участки на Сиреневом бульваре, Вольной и Никитинской улицах общей площадью 5,05 га. Там, как сказано на сайте программы, планируется строительство 56 590 кв. м недвижимости, из которых 44 350 кв. м составит общественно-деловой центр, а остальное – жилье, в том числе по программе реновации. В начале прошлого года структура группы «Мангазея» Сергея Янчукова стала победителем конкурса на право реализации этого проекта КРТ (а также еще одного такого проекта на территории промзоны «Хапиловка»).
Представитель компании от комментариев отказался.
Из решения суда следует, что в качестве компенсации за изъятое имущество ООО «Август» получит 229,7 млн руб.
Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев считает эту цену рыночной. С ним согласен и директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов, который обращает внимание на то, что сумма компенсации в 2 раза превышает кадастровую стоимость данных активов. Для зданий 1937 г. постройки это нормальные деньги, резюмирует эксперт. Впрочем, собственник этих объектов, похоже, думает иначе. В материалах дела сказано, что он не оспаривает законность изъятия зданий, но с размером компенсации не согласен. Вопрос о цене выкупа суд выделил в отдельное судопроизводство.
Решение Арбитражного суда Москвы пока не вступило в законную силу, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы. Впрочем, шансы на его отмену крайне низки, считают руководитель практики «Недвижимость. Земля. Строительство» Vegas Lex Игорь Чумаченко и партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. Последний уточняет, что изъятие для реализации проектов КРТ соответствует закону при соблюдении процедуры и выплате справедливой компенсации.
Если объект включен в данную программу, публичный интерес, как правило, преобладает над частным и прекращение прав на расположенные на этой территории объекты становится лишь вопросом времени, поясняет Волков. При этом, по его словам, информация о включении конкретной площадки в КРТ является публичной, что позволяет любому заинтересованному лицу заранее оценить риски. Советник корпоративной практики московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев поясняет, что город предлагает правообладателям участков совместно реализовывать проект и, лишь если они между собой не договорятся, их активы подлежат изъятию, как и произошло в данном случае.
Впрочем, эксперты допускают, что «Августу» удастся увеличить сумму компенсации за утраченное имущество.
По словам Чумаченко, основанием для ее пересмотра может послужить альтернативный отчет об оценке, что позволяет ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. Выбор оценщика, как отмечает юрист, является в такого рода делах ключевым. Он добавляет, что на практике суд может поручить проведение этой процедуры организации, предложенной правительством Москвы, а в этом случае компенсация может быть увеличена лишь незначительно. Новосельцев же утверждает, что случаев успешного оспаривания размера возмещения за изъятую городом недвижимость довольно много. К примеру, в январе столичный арбитраж поручил выплатить закрытому паевому инвестиционному фонду 2,1 млрд руб. за 7 га в Южном Бутове, которые городская мэрия хотела использовать для строительства магистральной улицы. При этом нанятый ею оценщик до этого посчитал, что эта земля стоит в 3 раза дешевле – 665,3 млн руб. За 11 месяцев 2025 г. для реализации проектов КРТ было изъято 110 100 кв. м недвижимости, а общая сумма компенсации за них составила 2,6 млрд руб., по данным Rusprofile.