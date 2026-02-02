«Почта России» нашла покупателя на историческое здание в Санкт-Петербурге

«Почта России» нашла покупателя на историческое здание в Санкт-ПетербургеЕго новый владелец может разместить там гостиницу или культурный кластер
Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение (ЭМХО) стало победителем торгов по продаже исторического здания Главпочтамта на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). При стартовой цене актива в 1,21 млрд руб. эта фирма согласилась заплатить за него 1,5 млрд руб. (с учетом НДС). Кто еще принимал участие в этой процедуре, в документах не сказано. Сам лот включал в себя здание на 13 701 кв. м, построенное в 1782–1789 гг., являющееся объектом культурного наследия федерального значения, и участок на 0,7 га.
Об ЭМХО практически ничего неизвестно. По данным «СПАРК-Интерфакса», эта компания была создана в 2022 г., она специализируется на аренде и управлении имуществом. Ей принадлежит историческое здание на Садовнической улице в Москве. Владелец ЭМХО – Алиса Стрелкова, она гендиректор петербургской фирмы «Капри», на балансе которой находится административный комплекс на Большом проспекте. Другой информации о ней нет. Связаться со Стрелковой и представителем ЭМХО не удалось. Данная компания действует в интересах крупного столичного девелопера, говорит один из ее партнеров. Других деталей он не раскрыл. Запрос в «Почту России» остался без ответа.