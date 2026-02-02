«Почта России» нашла покупателя на историческое здание в Санкт-Петербурге

Об ЭМХО практически ничего неизвестно. По данным «СПАРК-Интерфакса», эта компания была создана в 2022 г., она специализируется на аренде и управлении имуществом. Ей принадлежит историческое здание на Садовнической улице в Москве. Владелец ЭМХО – Алиса Стрелкова, она гендиректор петербургской фирмы «Капри», на балансе которой находится административный комплекс на Большом проспекте. Другой информации о ней нет. Связаться со Стрелковой и представителем ЭМХО не удалось. Данная компания действует в интересах крупного столичного девелопера, говорит один из ее партнеров. Других деталей он не раскрыл. Запрос в «Почту России» остался без ответа.