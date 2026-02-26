Более половины заявленных на этот год ЖК относятся к элитному сегменту

14 ЖК в 2026 г., по информации «Метриума», появятся в центре Москвы (39%), тогда как в прошлом году там стартовало только восемь проектов (22,2%). В Северо-Западном округе запланировано шесть (16,7%) новых объектов против трех (8,3%) в 2025 г. По одному ЖК выйдет на юго-западе и юго-востоке Москвы. В первом округе в 2025 г. было два, в другом – пять комплексов. В Северо-Восточном округе в прошлом году стартов не было – теперь там анонсировано два объекта. В Северном округе число новых домов в этом году снизится с шести до четырех, в Западном – с пяти до двух, в Восточном – с трех до двух. На юге ожидаются продажи в четырех новых проектах – столько же, сколько и в 2025 г.