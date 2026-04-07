ВТБ стал владельцем элитных апартаментов в отеле Four Seasons

Данные апартаменты находились в залоге у ВТБ, говорилось в отчетности «Декмоса» за 2022 г. На тот момент долг перед финансовой организацией составлял 125 млн евро, или 9,4 млрд руб. О том, что банк намерен получить эту недвижимость, еще в сентябре прошлого года заявлял его президент – председатель правления Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Но на тот момент, как писал РБК, соглашение с Росимуществом подписано не было. В феврале этого года связанный с ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» зарегистрировал домен «Охотный Ряд 2». Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты тогда предполагали, что именно эта компания будет заниматься реализацией апартаментов в Four Seasons Hotel Moscow. Впрочем, как уточняет близкий к ВТБ источник, от этой идеи в итоге отказались.