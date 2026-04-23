Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RGBITR785,45+0,43%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

ВТБ ищет покупателя на девелопера «Галс-девелопмент»

В текущей экономической ситуации приобрести такую компанию могут либо другие банки, либо крупнейшие застройщики
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ находится на финальной стадии продажи девелопера «Галс-девелопмент», об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка со ссылкой на заявление главы финансовой организации Андрея Костина. По словам последнего, задача группы – выйти из непрофильных активов. Он также напомнил, что она уже реализовала несколько гостиниц, а сейчас завершает процесс продажи «Галс-девелопмента». Другие детали ни он, ни представитель ВТБ не раскрыли.

«Галс-девелопмент» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Общий портфель компании, по собственным данным, составляет 3,7 млн кв. м. Среди ее проектов бизнес-центры SkyLight и «Искра-парк» на Ленинградском проспекте, IQ-Tower в «Москва-сити», жилые комплексы Wine House на Садовнической улице, Match Point в районе Кутузовского проспекта, клубный дом «Космо 4/22» на Космодамианской набережной, загородный поселок «Маслово Forest Club». Выручка девелопера по итогам 2025 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 3,1 млрд руб. (+21% год к году), чистая прибыль – 1,5 млрд руб., увеличившись год к году почти в 4,5 раза.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её