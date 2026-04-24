Мэрия Москвы активизировала борьбу с хостелами в домах

Мэрия Москвы активизировала борьбу с хостелами в домахВласти посчитали, что размещать гостиничные объекты в ЖК незаконно
Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы подал в городской арбитраж несколько десятков исков к владельцам хостелов, обнаружили «Ведомости» в базе судов. Речь идет примерно о 60 делах, которые были инициированы с 2025 г. Во всех них городские власти, как следует из заявлений, требуют принудительного изъятия помещений хостелов, расположенных в многоквартирных домах, а также продажи недвижимости на публичных торгах. Вырученные же средства истцы предлагают направить первоначальным владельцам объектов.
Так, к примеру, 1 декабря 2025 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ДГИ к ООО «Киселевы и компания», которому принадлежит хостел «Уютный» на 163,1 кв. м на Коптевском бульваре. Аналогичное заявление было подано к ООО «АН-ник» и бизнесмену Денису Торянину. У первого город хочет изъять помещение на 536,2 кв. м в здании на ул. Ибрагимова (там находится мини-гостиница «Рус-Семеновская»), у второго – 239 кв. м в строении в 1-м Волоколамском проезде. Среди других объектов, на которые обратили внимание столичные власти, – хостелы «Квартал» на Жигулевской улице, «Добрый дом» на Коптевском бульваре, «Ночь на земле» на пр-те Буденного и проч.
Представитель ДГИ факт подачи исков к владельцам хостелов подтвердил. По его словам, для открытия гостиницы необходимо, чтобы функциональное назначение помещения предполагало размещение такого объекта. Аналогичная ситуация, по его словам, и с участком. Среди видов разрешенного использования (ВРИ) площадки должно быть «гостиничное обслуживание». В противном случае деятельность мини-отелей или хостелов считается незаконной, резюмировал он.
В основном иски подаются в отношении объектов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, речь в них идет преимущественно о нежилых помещениях, отмечает юрист компании «Фортком» Анастасия Панарина, представляющая интересы ответчиков. По этой причине она считает требования властей необоснованными.
Впрочем, по крайней мере в одном деле фигурирует трехэтажное здание на Скобелевской улице, которое, по данным с сайта «Циан», является бизнес-центром. Панарина также уточняет, что большинство заявлений сейчас находятся на рассмотрении первой инстанции. По четырем искам арбитраж отказал в удовлетворении требований ДГИ, продолжает юрист, а в восьми случаях дела прекращены, так как ведомства отозвали свои заявления. Прекращение судебной работы возможно исключительно в случае, если здание используется по целевому назначению, соответствующему ВРИ земельного участка, уточнил представитель ДГИ. Вероятно, владельцы хостелов, испугавшись судебных разбирательств, просто закрыли свои объекты, предполагают опрошенные «Ведомостями» юристы.
По данным «Яндекс карт», как минимум шесть таких объектов действительно сейчас числятся неработающими, среди них «Лен инн люкс» в Духовском переулке, «Уютный» на ул. Ватутина, «Квартал» на Жигулевской улице, «Нордик» на пр-те Буденного и проч. «Многие собственники не хотят рисковать, закрывают бизнес и теряют огромные деньги», – подтверждает Панарина.
Впрочем, опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у ответчиков хорошие шансы на успешный исход дел. Партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченко обращает внимание, что ДГИ обосновывает возможность продажи помещений, используемых не по назначению, статьей 287.7 ГК РФ. Она, по его словам, содержит исчерпывающий перечень случаев, в которых такая мера разрешена, но нецелевое использование земельного участка в этот список не входит. Закон связывает изъятие только с нарушениями в отношении использования помещения, а не земли, подтверждает президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. При этом, по его словам, статья 287.7 ГК РФ требует еще и обязательного досудебного предупреждения и последующего игнорирования нарушений. В делах же о хостелах власти Москвы, как правило, такие предупреждения не выдают или не доказывают факт игнорирования, утверждает адвокат.
Более того, как отмечает Сухов, статья 35 Конституции России не допускает лишения имущества граждан иначе как по решению суда и только при доказанности длящихся, грубых нарушений. По его словам, размещение хостела в нежилом помещении многоквартирного дома при соблюдении всех норм нарушением не является. Такого запрета не содержит ни один нормативный акт, уверяет эксперт. Для открытия хостела в жилом доме необходимо изменить статус квартиры с жилого помещения на нежилое (оно должно быть расположено на первом этаже и иметь отдельный вход), соблюдать пожарные, санитарные нормы, обеспечить звукоизоляцию, установить сигнализацию, сейфы, продолжает он. Кроме того, по его словам, граждане не должны проживать в помещении постоянно.
Нецелевое использование участка, на которое ссылается ДГИ в делах «о хостелах», – это самостоятельный состав административного правонарушения, обращает внимание Сухов. Но в этом случае власти могут только выписать штраф за то, что земельный участок используется с нарушениями, добавляет Панарина. И по ее словам, собственник помещения может поменять ВРИ и проблема будет решена, но город не дает это сделать. Впрочем, по мнению других экспертов, опрошенных «Ведомостями», изменить ВРИ под многоквартирным домом крайне сложно. Поэтому, как считает Сухов, лучше доказать, что хостел в нежилом помещении не нарушает целевое использование участка, поскольку земля под домом используется по назначению – для его эксплуатации, а не только для проживания.
Но в любом случае это не влечет изъятия недвижимости, подчеркивает Сухов. Похоже, что такого же мнения придерживается и суд. По крайней мере, он отказался удовлетворить иск ДГИ к ООО «Восток» об истребовании у него нежилого помещения на 319,7 кв. м в доме на Измайловском шоссе. В его решении сказано, что «истцами избран ненадлежащий способ защиты, поскольку нецелевое использование земельного участка само по себе не может являться основанием для применения санкции, предусмотренной ст. 287.7 ГК РФ», а предполагает административную ответственность. При этом доказательств использования помещения не по назначению или систематического нарушения прав и интересов соседей жилого помещения истец не представил, говорится в постановлении.