Мэрия Москвы активизировала борьбу с хостелами в домах

Впрочем, опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у ответчиков хорошие шансы на успешный исход дел. Партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченко обращает внимание, что ДГИ обосновывает возможность продажи помещений, используемых не по назначению, статьей 287.7 ГК РФ. Она, по его словам, содержит исчерпывающий перечень случаев, в которых такая мера разрешена, но нецелевое использование земельного участка в этот список не входит. Закон связывает изъятие только с нарушениями в отношении использования помещения, а не земли, подтверждает президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. При этом, по его словам, статья 287.7 ГК РФ требует еще и обязательного досудебного предупреждения и последующего игнорирования нарушений. В делах же о хостелах власти Москвы, как правило, такие предупреждения не выдают или не доказывают факт игнорирования, утверждает адвокат.