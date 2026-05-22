RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,34+0,14%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RGBITR783,33+0,16%
«Доширак» со второй попытки приобрел бывшую штаб-квартиру «Трансаэро» в Москве

Со временем там может разместиться штаб-квартира производителя лапши
Диана Качур
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости

Структура производителя лапши быстрого приготовления «Доширак» – ООО «Доширак си джи» стало владельцем бывшего офиса «Трансаэро» на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как следует из выписки Росреестра, 7 мая компания выкупила данный объект у закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда (ЗПИФК) «Акация» под управлением УК «Космос капитал». Запрос в «Доширак» остался без ответа. Связаться с «Космос капиталом» не удалось.

15-этажный бизнес-центр на Зубовском бульваре, названный «Домом Парк культуры», имеет площадь 8000 кв. м. Он был построен в 2010 г. кипрской компанией Basilica Estate Development, созданной израильскими инвесторами. Эта же структура выступала владельцем объекта. В 2014 г. офис выставили на продажу за $83 млн, писала тогда газета «Коммерсантъ». До осени 2015 г. в этом здании располагалась штаб-квартира авиакомпании «Трансаэро», а спустя год часть помещений снял оргкомитет чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Часть площадей в нем также занимало «Мосэнерго». Сейчас крупнейшим арендатором «Дома Парк культуры» выступает ГК «Транслом», специализирующаяся на заготовке и переработке лома черных и цветных металлов.

