«Доширак» со второй попытки приобрел бывшую штаб-квартиру «Трансаэро» в Москве

15-этажный бизнес-центр на Зубовском бульваре, названный «Домом Парк культуры», имеет площадь 8000 кв. м. Он был построен в 2010 г. кипрской компанией Basilica Estate Development, созданной израильскими инвесторами. Эта же структура выступала владельцем объекта. В 2014 г. офис выставили на продажу за $83 млн, писала тогда газета «Коммерсантъ». До осени 2015 г. в этом здании располагалась штаб-квартира авиакомпании «Трансаэро», а спустя год часть помещений снял оргкомитет чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Часть площадей в нем также занимало «Мосэнерго». Сейчас крупнейшим арендатором «Дома Парк культуры» выступает ГК «Транслом», специализирующаяся на заготовке и переработке лома черных и цветных металлов.