В «Москва-сити» «освободилось» почти 16% офисных площадей

В «Москва-сити» «освободилось» почти 16% офисных площадейЭто связано с выходом на рынок несостоявшейся штаб-квартиры РЖД в Moscow Towers
Доля свободных площадей в деловом центре «Москва-сити» за неполный II квартал 2026 г. увеличилась по сравнению с концом марта сразу на 15,9 п. п. до 17,4%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Это рекордный показатель за последние 10 лет, утверждает ее заместитель директора департамента офисной недвижимости Валентин Кусов. Он обращает внимание, что в целом по столице вакансия за этот же период выросла лишь на 1,2 п. п. до 7,4%, или 1,6 млн кв. м. В годовом же выражении она прибавила в столице 2 п. п., тогда как в «Москва-сити» 17,3 п. п.
Несмотря на то что ввод новых объектов в апреле – мае тоже был рекордным, основной вклад в увеличение объема незанятых помещений внес формальный выход на рынок бизнес-центра Moscow Towers, отмечают эксперты. Этот объект площадью 243 000 кв. м формирует 83% доли свободных площадей «Москва-сити» и 15% города в целом, объясняет Кусов. В самом здании РЖД изначально планировала разместить свою штаб-квартиру, но правительство РФ настояло на продаже этого объекта для снижения долговой нагрузки монополии. В итоге в марте его выставили на продажу за 280,83 млрд руб., но торги в итоге не состоялись из-за отсутствия заявок.