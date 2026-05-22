В «Москва-сити» «освободилось» почти 16% офисных площадей

Доля свободных площадей в деловом центре «Москва-сити» за неполный II квартал 2026 г. увеличилась по сравнению с концом марта сразу на 15,9 п. п. до 17,4%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Это рекордный показатель за последние 10 лет, утверждает ее заместитель директора департамента офисной недвижимости Валентин Кусов. Он обращает внимание, что в целом по столице вакансия за этот же период выросла лишь на 1,2 п. п. до 7,4%, или 1,6 млн кв. м. В годовом же выражении она прибавила в столице 2 п. п., тогда как в «Москва-сити» 17,3 п. п.