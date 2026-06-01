Началась распродажа изъятых в доход государства активов экс-банкира Хотина

До мая прошлого года этот объект принадлежал компании «Оптима-прайм», свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Данная организация, как следует из информации, опубликованной на сайте Московского городского суда, ранее фигурировала в различных спорах, соответчиком по которым выступал бывший акционер банка «Югра» Алексей Хотин. Генеральная прокуратура России посчитала его одним из бенефициаров нефтяной компании «Русь-ойл», использовавшей схемы махинации с налогами на сумму свыше 192 млрд руб. Сам бизнесмен был приговорен к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра», а все его активы перешли в управление компании «Управление недвижимостью», которая принадлежит Росимуществу.