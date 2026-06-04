«Аструм групп» вернулась к строительству одного из крупнейших курортов в Сочи

Девелоперская компания «Аструм групп» реанимировала проект курортного комплекса «Алеан Ресорт Монвер» на 184 000 кв. м в Лазаревском районе Сочи. Об этом «Ведомостям» рассказал ее основатель Артем Тамазов. По его словам, застройщик намерен инвестировать в него 44 млрд руб. Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership Марина Смирнова напоминает, что изначальный объем вложений был в 1,6 раза ниже – 28 млрд руб. Стоимость выросла за счет общего удорожания работ не менее чем на 50% за последние три года, объясняет она. Кроме того, по ее словам, у «Аструм групп» есть и обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры. «Алеан Ресорт Монвер» разместится на участке площадью 15,7 га и станет одним из крупнейших всесезонных курортов на юге страны, утверждает Тамазов. По словам партнера NF Group Ольги Широковой, масштабнее него пока только «Лучи» в Анапе, которые займут 32 га. Возведение данного курорта должно было начаться еще в 2023 г. Однако год спустя Лазаревский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры приостановил действие разрешения на строительство. Ведомство посчитало, что земельные участки, на которых проходили работы, выбыли из собственности государства неправомерно. Оспаривался и перевод площадки под застройку. В итоге Генпрокуратура потребовала в суде признать недействительными сделки по передаче девелоперу земли на территории пансионата «Якорная щель» и детского лагеря «Огонек», вернув 12 га в собственность страны. Основной аргумент – несоблюдение вида разрешенного использования участка, отмечает Смирнова. Краснодарский край с 2021 г. запрещает строительство апартаментов в прибрежной зоне (300–500 м от береговой линии). Застройщик должен был разместить там курорт с гостиницами и инфраструктурой для отдыха, а начал продавать апартаменты, уточняет она. Но в конце 2025 г. «Аструм групп» заключила с властями города мировое соглашение, что позволило возобновить строительства курорта в полном объеме, утверждает Тамазов.