Ввод торговых центров в ближайшие три года может увеличиться на 12%

Похожие прогнозы и у других консультантов. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2026–2028 гг. в стране запланированы к сдаче торговые центры на 1,46 млн кв. м, а это на 16% больше, чем было в предыдущие три года. По предварительным данным компании, в январе – июне текущего года на московский рынок вышло 41 175 кв. м торговых площадей, а в регионах – 47 175 кв. м. На 2026 г. анонсирован ввод еще 780 676 кв. м, из них в столице – около 229 622 кв. м, в Санкт-Петербурге – 43 600 кв. м, в Московской области – 31 047 кв. м, а в других субъектах – 476 407 кв. м.