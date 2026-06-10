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Главная / Недвижимость /

Ввод торговых центров в ближайшие три года может увеличиться на 12%

Это связано не с появлением новых проектов, а с переносом сроков завершения уже строящихся
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В 2026 г. в России должны ввести в эксплуатацию 36 торговых центров общей площадью 412 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. По словам директора ее департамента торговой недвижимости Юлии Кузнецовой, это на 13% меньше, чем было в прошлом году. Но в 2027–2028 гг., говорит она, на рынок может выйти еще 900 000 кв. м. Таким образом, общий прирост за три года составит 1,3 млн кв. м против против 1,16 млн кв. м (+12%) в 2023–2025 гг., отмечает эксперт.

Похожие прогнозы и у других консультантов. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2026–2028 гг. в стране запланированы к сдаче торговые центры на 1,46 млн кв. м, а это на 16% больше, чем было в предыдущие три года. По предварительным данным компании, в январе – июне текущего года на московский рынок вышло 41 175 кв. м торговых площадей, а в регионах – 47 175 кв. м. На 2026 г. анонсирован ввод еще 780 676 кв. м, из них в столице – около 229 622 кв. м, в Санкт-Петербурге – 43 600 кв. м, в Московской области – 31 047 кв. м, а в других субъектах – 476 407 кв. м.

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