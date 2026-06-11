Входящий в ПИК девелопер Parametr хочет привлечь инвесторов через фонды

Девелопер логистической недвижимости Parametr намерен внести в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) часть площадей в своих объектах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. По его словам, уже в этом году она передаст в один из таких ЗПИФов 10 000–15 000 кв. м помещений формата light industrial (используются для нужд легкой промышленности) в промышленных парках «Сенькино» и «Кувекино» в новой Москве. Паи фонда, который будет работать 3–5 лет, планируется предложить неквалифицированным инвесторам, минимальный порог входа составит 1000 руб. Чистая стоимость его активов будет находиться на уровне 2 млрд руб. В дальнейшем Parametr передаст в ЗПИФы и другие объекты, в том числе находящиеся на стадии строительства.