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Главная / Недвижимость /

Входящий в ПИК девелопер Parametr хочет привлечь инвесторов через фонды

Объектов для легкой промышленности на рынке коллективных вложений сейчас практически нет
Диана Качур
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер логистической недвижимости Parametr намерен внести в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) часть площадей в своих объектах. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. По его словам, уже в этом году она передаст в один из таких ЗПИФов 10 000–15 000 кв. м помещений формата light industrial (используются для нужд легкой промышленности) в промышленных парках «Сенькино» и «Кувекино» в новой Москве. Паи фонда, который будет работать 3–5 лет, планируется предложить неквалифицированным инвесторам, минимальный порог входа составит 1000 руб. Чистая стоимость его активов будет находиться на уровне 2 млрд руб. В дальнейшем Parametr передаст в ЗПИФы и другие объекты, в том числе находящиеся на стадии строительства.

Такая модель работы позволит девелоперу значительно увеличить круг потенциальных инвесторов за счет привлечения более широкой аудитории, объясняет управляющий партнер Parametr Александр Манунин. Сейчас большинство рентных ЗПИФов недвижимости сформированы на базе классических складских комплексов, тогда как такие инструменты на основе объектов light industrial практически отсутствуют на рынке, отмечают в компании. Именно этим, по мнению руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Егора Дорофеева, объясняется выбор формата для первого фонда. Он подтверждает, что сегодня коллективные инвестиции происходят в основном в крупные логистические парки.

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