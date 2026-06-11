Кладовки в новостройках Москвы подорожали за год на 45%Это связано с увеличением доли предложения таких помещений в элитных домах
Стоимость кладовых на первичном рынке старой Москвы с мая прошлого года выросла на 45% до 1,6 млн руб. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. Сильнее всего, по словам заместителя генерального директора компании по работе с жилой недвижимостью Наталии Кузнецовой, цены увеличились в премиальном сегменте: на 60% год к году до 1,9 млн руб. Делюкс-кладовки подорожали на 31% до 13,8 млн руб., келлеры бизнес-класса – на 12% до 1,4 млн, комфорт прибавил только 4% (0,9 млн руб.).
О значительном росте стоимости таких лотов сообщают и другие аналитики. По оценке «НДВ – супермаркет недвижимости», по итогам мая средняя цена кладовых помещений в столице достигла 1,2 млн руб. – это на 22% больше, чем было годом ранее. Максимально, по статистике этой компании, подорожали объекты бизнес-класса – на 25% до 1,6 млн руб., на втором месте – комфорт-класс (+18%, до 1,1 млн руб.), на третьем – премиум (+15%, до 3,5 млн руб.).