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Главная / Недвижимость /

Ритейлер Lime, похоже, нашел место под новую штаб-квартиру в Москве

Он выкупил у девелопера Stone часть площадей в бизнес-центре на Ходынском поле
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Одежный ритейлер Lime выкупил у девелоперской компании Stone около 8500 кв. м в строящемся рядом с торгово-развлекательным комплексом «Авиапарк» на Ходынском поле бизнес-центре «Stone Ходынка». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками этой сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон транзакции. По их словам, речь идет о первой очереди комплекса (всего их четыре), которая находится на наиболее продвинутой стадии возведения. На сайте Stone сказано, что «Stone Ходынка 1» будет введена в эксплуатацию уже в 2027 г.  

В самой компании на запрос не ответили. В Lime от комментариев отказались. Так же поступили и в фирме Ricci, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки.

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