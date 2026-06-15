Ритейлер Lime, похоже, нашел место под новую штаб-квартиру в Москве

Одежный ритейлер Lime выкупил у девелоперской компании Stone около 8500 кв. м в строящемся рядом с торгово-развлекательным комплексом «Авиапарк» на Ходынском поле бизнес-центре «Stone Ходынка». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками этой сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон транзакции. По их словам, речь идет о первой очереди комплекса (всего их четыре), которая находится на наиболее продвинутой стадии возведения. На сайте Stone сказано, что «Stone Ходынка 1» будет введена в эксплуатацию уже в 2027 г.