Росимущество смогло найти покупателя еще одного актива «Макфы»

Что ЦИУПС планирует делать с купленной гостиницей, узнать не удалось. Запрос в эту компанию остался без ответа. Она была создана в 2023 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Специализируется на разработках архитектурных проектов. Владелец организации – Тимофей Белов. О нем ничего не известно. При этом выручка ЦИУПСа по итогам 2025 г. составила всего 16,7 млн руб., чистая прибыль – 2,2 млн руб. Откуда у компании средства на приобретение Radisson Blu, также узнать не удалось. По словам опрошенных «Ведомостями» консультантов, ранее ЦИУПС уже участвовал в торгах по продаже гостиничных и исторических объектов, включая бутик-отель «Автор» и здания Главпочтамта в Санкт-Петербурге.