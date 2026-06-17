Предложение готового элитного жилья в Москве выросло на 50%

Рост экспозиции на вторичном рынке – следствие высокого спроса, который увеличился год к году на 75%, уверена Меделяновская. Продажи растут за счет перетока покупателей с первички, где цены на 32,5% выше (2,24 млн руб. за 1 кв. м против 1,69 млн руб.), объясняет эксперт. Того же мнения придерживается и Амелин. По его словам, увеличение предложения вторички – результат охлаждения покупательской активности в сегменте новостроек. Оживлению способствует и снижение ключевой ставки, считает Халин. Сейчас и продавцы, и покупатели находятся в наиболее выгодной позиции, потому что при высокой активности срок экспозиции лота остается низким, резюмирует Меделяновская. Спрос действительно растет, подтверждает Халин. Но, по его оценке, более умеренно: на 16–17% за год. В январе – мае 2026 г. на вторичном рынке было заключено столько же сделок, сколько за все первое полугодие прошлого года, отмечает эксперт. Впрочем, тогда данный сегмент переживал период спада покупательской активности из-за высокой ключевой ставки, напоминает он.