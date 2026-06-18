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Главная / Недвижимость /

Vesper может поучаствовать в застройке территории общежитий в Хамовниках

Компания договаривается с Capital Group о партнерстве по проекту жилого комплекса в центре Москвы
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Девелопер Vesper ведет переговоры об участии в строительстве жилого комплекса на территории бывшего общежития Института красной профессуры на Большой Пироговской улице в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Ранее профильный Telegram-канал «Стройки-и точка» сообщил, что компания выкупила данную площадку у Capital Group. В Vesper же уточняют, что ее роль ограничится fee-девелопментом (оно предполагает строительство за вознаграждение. – «Ведомости»). В таком формате она может отвечать за разработку концепции проекта, развитие продукта и управление его реализацией. Земельный участок при этом остается в собственности структуры Capital Group, утверждает он. В этой компании на запрос не ответили.

Vesper специализируется на строительстве элитного жилья в центре Москвы. Среди ее проектов – Nabokov на Остоженке, Cloud Nine на Большой Полянке, «Бродский» в Хамовниках, гостинично-жилой комплекс Fairmont/Vesper рядом со ст. м. «Маяковская». Владельцы девелопера – Борис Азаренко и Денис Китаев.

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