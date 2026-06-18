Vesper может поучаствовать в застройке территории общежитий в Хамовниках

Девелопер Vesper ведет переговоры об участии в строительстве жилого комплекса на территории бывшего общежития Института красной профессуры на Большой Пироговской улице в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Ранее профильный Telegram-канал «Стройки-и точка» сообщил, что компания выкупила данную площадку у Capital Group. В Vesper же уточняют, что ее роль ограничится fee-девелопментом (оно предполагает строительство за вознаграждение. – «Ведомости»). В таком формате она может отвечать за разработку концепции проекта, развитие продукта и управление его реализацией. Земельный участок при этом остается в собственности структуры Capital Group, утверждает он. В этой компании на запрос не ответили.