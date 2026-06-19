На месте здания «Ростеха» на юге Москвы может появиться жилье или МФК

Входящее в «Ростех» АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» выставило на продажу свою производственную площадку на ул. Автозаводской в Даниловском районе Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте «РТ-капитала», который отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Лот включает в себя административно-производственное здание 1990 года постройки площадью 4416 кв. м, право аренды земельного участка площадью 0,4 га, а также технологическое оборудование. Начальная стоимость актива составляет 653,7 млн руб., торги назначены на 23 июля.