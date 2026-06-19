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Главная / Недвижимость /

На месте здания «Ростеха» на юге Москвы может появиться жилье или МФК

Структура госкорпорации выставила этот актив на продажу
Диана Качур
Владимир Песня / РИА Новости
Владимир Песня / РИА Новости

Входящее в «Ростех» АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» выставило на продажу свою производственную площадку на ул. Автозаводской в Даниловском районе Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте «РТ-капитала», который отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Лот включает в себя административно-производственное здание 1990 года постройки площадью 4416 кв. м, право аренды земельного участка площадью 0,4 га, а также технологическое оборудование. Начальная стоимость актива составляет 653,7 млн руб., торги назначены на 23 июля.

Созданная в 1998 г. корпорация «Аэрокосмическое оборудование» является одним из крупнейших российских холдингов в сфере авиаприборостроения. Компания занимается разработкой и производством бортового оборудования для военной и гражданской авиации, комплексов ПВО, ракетных систем, а также наземного транспорта.

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