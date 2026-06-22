В доме графа Мусина-Пушкина в центре Москвы может появиться офис или МФК

Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», СЗ «Архдом» связан с MR Group. В последней на запрос «Ведомостей» не ответили. Данная компания, созданная в 2003 г., является одним из крупнейших девелоперов в Москве. Ее общий портфель составляет 11,8 млн кв. м. Среди ее проектов – жилые комплексы Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща», Clos 17 в районе Арбата, «Дом Соболева» у ст. м. «Чистые пруды», квартал Nicole на ул. Никольской, клубные дома Luce в Крестовоздвиженском переулке и Forum у ст. м. «Сухаревская». Крупнейшими владельцами группы, по данным на 2024 г., были ее сооснователь Роман Тимохин и бывший председатель правления Москоммерцбанка Алексей Годованец.