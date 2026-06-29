Готовое жилье в крупнейших городах России за год подорожало на 10%Это результат перетока покупателей с рынка новостроек и сокращения предложения
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в 40 крупнейших городах России по итогам первого полугодия 2026 г. достигла 152 800 руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании компании «Циан». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 10%, отмечает ее директор направления вторичной недвижимости Александр Гарбузов. По отношению же к концу 2025 г. цены, по его словам, выросли на 5,5%.
Похожая статистика и у других участников рынка. Например, по данным сервиса «Яндекс недвижимость», относительно первого полугодия 2025 г. вторичка подорожала в среднем на 7,6%, а за последние шесть месяцев – на 4,3% до 178 000 руб. за «квадрат», говорит его коммерческий директор Евгений Белокуров.
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