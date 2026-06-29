Готовое жилье в крупнейших городах России за год подорожало на 10%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в 40 крупнейших городах России по итогам первого полугодия 2026 г. достигла 152 800 руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании компании «Циан». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 10%, отмечает ее директор направления вторичной недвижимости Александр Гарбузов. По отношению же к концу 2025 г. цены, по его словам, выросли на 5,5%.