Продажи новостроек в старой Москве могут достичь шестилетнего антирекорда

Объем продаж новостроек в границах старой Москвы по итогам первого полугодия 2026 г. может составить около 982 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. Это минимальное значение за последние шесть лет, отмечает ее директор по аналитике и исследованиям рынка Олеся Дзюба. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель, по ее словам, сократится на 30%.