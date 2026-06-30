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Главная / Недвижимость /

Продажи новостроек в старой Москве могут достичь шестилетнего антирекорда

Спрос на жилье в строящихся домах падает из-за дорогой ипотеки и высоких цен
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объем продаж новостроек в границах старой Москвы по итогам первого полугодия 2026 г. может составить около 982 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании Ricci. Это минимальное значение за последние шесть лет, отмечает ее директор по аналитике и исследованиям рынка Олеся Дзюба. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель, по ее словам, сократится на 30%.

Объем реализации жилья в строящихся домах в столице в январе – июне 2026 г. может действительно достичь 975 000 кв. м, подтверждает основатель BnMap.pro Ирина Доброхотова. По ее словам, это самый низкий показатель за последние годы. Предыдущий антирекорд зафиксирован в 2020 г. (1,06 млн кв. м). Результаты шести месяцев будут на треть меньше, чем было в первом полугодии 2025 г., уточняет эксперт.

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