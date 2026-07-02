ВТБ нашел покупателя на бывший офис банка ФК «Открытие» на Таганке

ВТБ нашел покупателя на бывший офис банка ФК «Открытие» на ТаганкеНовым собственником объекта станут выходцы из ритейлера «Сибирский гигант»
Компания СДК-М подала единственную заявку на участие в торгах по продаже бывшего офиса банка ФК «Открытие» (6251 кв. м) на Верхней Радищевской улице на Таганке в центре Москве. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что сам аукцион был признан несостоявшимся, но по его условиям организатор – входящая в группу ВТБ компания «БМ банк» – может заключить договор купли-продажи с данным претендентом по стартовой цене, которая составляла 1,71 млрд руб.
Основным владельцем СДК-М, по данным «СПАРК-Интерфакса», является сын сооснователя ритейлера «Сибирский гигант» (закрыт несколько лет назад) и бывшего депутата законодательного собрания Новосибирской области Александра Манцурова Николай. Ему принадлежит 50% долей в данной организации, остальное – у его партнеров Вячеслава Илюшина и Данилы Рудакова. Все они собственники группы «Райдекс», которая специализируется на инвестициях в недвижимость. На ее сайте сказано, что в портфель организации входит 50 200 кв. м офисной и торговой недвижимости в Москве, Новосибирске и Норильске. Среди ее столичных проектов – универмаг «Ясенево» (14 750 кв. м) на Литовском бульваре, бизнес-центр «Сибирь» (15 400 кв. м) на Красной Пресне и торговый центр «Галерея» (4445 кв. м) в Рассказовке. Запрос в «Райдекс» остался без ответа.