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Главная / Недвижимость /

ВТБ нашел покупателя на бывший офис банка ФК «Открытие» на Таганке

Новым собственником объекта станут выходцы из ритейлера «Сибирский гигант»
Диана Качур
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Компания СДК-М подала единственную заявку на участие в торгах по продаже бывшего офиса банка ФК «Открытие» (6251 кв. м) на Верхней Радищевской улице на Таганке в центре Москве. Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что сам аукцион был признан несостоявшимся, но по его условиям организатор – входящая в группу ВТБ компания «БМ банк» – может заключить договор купли-продажи с данным претендентом по стартовой цене, которая составляла 1,71 млрд руб.

Основным владельцем СДК-М, по данным «СПАРК-Интерфакса», является сын сооснователя ритейлера «Сибирский гигант» (закрыт несколько лет назад) и бывшего депутата законодательного собрания Новосибирской области Александра Манцурова Николай. Ему принадлежит 50% долей в данной организации, остальное – у его партнеров Вячеслава Илюшина и Данилы Рудакова. Все они собственники группы «Райдекс», которая специализируется на инвестициях в недвижимость. На ее сайте сказано, что в портфель организации входит 50 200 кв. м офисной и торговой недвижимости в Москве, Новосибирске и Норильске. Среди ее столичных проектов – универмаг «Ясенево» (14 750 кв. м) на Литовском бульваре, бизнес-центр «Сибирь» (15 400 кв. м) на Красной Пресне и торговый центр «Галерея» (4445 кв. м) в Рассказовке. Запрос в «Райдекс» остался без ответа.

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