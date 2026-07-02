ВТБ нашел покупателя на бывший офис банка ФК «Открытие» на Таганке

Основным владельцем СДК-М, по данным «СПАРК-Интерфакса», является сын сооснователя ритейлера «Сибирский гигант» (закрыт несколько лет назад) и бывшего депутата законодательного собрания Новосибирской области Александра Манцурова Николай. Ему принадлежит 50% долей в данной организации, остальное – у его партнеров Вячеслава Илюшина и Данилы Рудакова. Все они собственники группы «Райдекс», которая специализируется на инвестициях в недвижимость. На ее сайте сказано, что в портфель организации входит 50 200 кв. м офисной и торговой недвижимости в Москве, Новосибирске и Норильске. Среди ее столичных проектов – универмаг «Ясенево» (14 750 кв. м) на Литовском бульваре, бизнес-центр «Сибирь» (15 400 кв. м) на Красной Пресне и торговый центр «Галерея» (4445 кв. м) в Рассказовке. Запрос в «Райдекс» остался без ответа.