Структура мэрии Москвы ищет девелопера на проект второй очереди Will Towers

АО «УЭЗ» изначально планировало построить на данной территории вторую очередь жилого комплекса Will Towers. Первая, на 250 000 кв. м, уже введена в эксплуатацию. Почему компания решила продать данный проект, а не возводить его самостоятельно, не известно. Запрос в АО «УЭЗ» остался без ответа.