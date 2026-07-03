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Главная / Недвижимость /

Структура мэрии Москвы ищет девелопера на проект второй очереди Will Towers

Инвестор сможет построить в Раменках почти 200 000 кв. м жилья
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Минские холмы», структура принадлежащего мэрии Москвы АО «Управление экспериментальной застройки» (УЭЗ), выставило на торги 100% долей специализированного застройщика «Волынская». Соответствующая информация опубликована на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Из лотовой документации следует, что на балансе этой организации находятся два участка на 1,74 га на ул. Генерала Дорохова в Раменках. Стартовая цена лота составляет 4,9 млрд руб., аукцион назначен на 6 августа.

АО «УЭЗ» изначально планировало построить на данной территории вторую очередь жилого комплекса Will Towers. Первая, на 250 000 кв. м, уже введена в эксплуатацию. Почему компания решила продать данный проект, а не возводить его самостоятельно, не известно. Запрос в АО «УЭЗ» остался без ответа.

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