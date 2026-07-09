Предложение бюджетных новостроек в Москве сократилось на треть

Предложение бюджетных новостроек в Москве сократилось на третьЧисло же дорогих лотов, напротив, продолжает расти
Объем предложения массового жилья на рынке новостроек старой и новой Москвы за последний год сократился на 32%. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». По итогам июня в столице экспонировалось 20 420 бюджетных квартир и апартаментов, уточняет ее коммерческий директор Дмитрий Проскурин. При этом в премиальном и высокобюджетном (делюкс. – «Ведомости») сегментах этот показатель, наоборот, увеличился на 10 и 16% соответственно до 7552 и 2379 лотов, добавляет эксперт.
В целом по рынку всей Москвы, по словам Проскурина, количество лотов за год сократилось на 17% до 53 250. Согласно подсчетам «Циана», на 25% до 38 000 лотов. Но по числу корпусов – только на 3,4%. В июне 2025 г. продажи велись в 1624 новостройках, а год спустя – в 1569, уточняет главный аналитик этой компании Алексей Попов.