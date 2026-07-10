Красногорский девелопер «Отрада» приобрел первый проект в Москве

Связанная с девелоперской группой «Отрада» компания «Отрада хаус» выкупила у структур MR Group фирму «Оникс-холдинг», которой принадлежат права на проект жилого комплекса на месте бывшей городской клинической больницы № 6 на ул. Новой Басманной в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 8 июля. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Запросы в MR Group и «Отраду» остались без ответа.