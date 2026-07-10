Красногорский девелопер «Отрада» приобрел первый проект в Москве

Красногорский девелопер «Отрада» приобрел первый проект в МосквеОн построит жилой комплекс на месте бывшей больницы в центре столицы
Связанная с девелоперской группой «Отрада» компания «Отрада хаус» выкупила у структур MR Group фирму «Оникс-холдинг», которой принадлежат права на проект жилого комплекса на месте бывшей городской клинической больницы № 6 на ул. Новой Басманной в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 8 июля. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Запросы в MR Group и «Отраду» остались без ответа.
Ранее мэрия Москвы разрешила построить на площадке на Новой Басманной жилой квартал общей площадью 44 498 кв. м. Он будет включать в себя четыре корпуса высотой 5–36 этажей на 239 квартир.
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