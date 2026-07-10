Level Group построит крупный жилой комплекс в Казани

Девелоперская компания Level Group выходит на рынок Татарстана. По крайней мере, в портфеле компании, как следует из информации на ее сайте, появился проект под названием «Каенлы». Никаких других подробностей о нем там нет. Но в 2023 г. власти Казани утвердили план планировки территории площадью около 80 га в Приволжском районе города, который предполагает строительство там 194 400 кв. м жилья, 52 000 кв. м коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры и рекреационной зоны. В материалах к нему сказано, что этот проект будет реализован под брендом «Каенлы». Один из партнеров Level Group подтвердил, что девелопер намерен поучаствовать в освоении именно этой площадки, другие детали ему не известны. В самой компании от комментариев отказались.