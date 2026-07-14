Цены на землю под строительство жилья в Москве начали падать

Цены на землю под строительство жилья в Москве начали падатьЭто результат снижения активности на рынке из-за дорогого финансирования
Средняя стоимость 1 га земли под строительство жилья в Москве по итогам первого полугодия 2026 г. составила 3,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 12,2%. Но он все равно выше уровня второй половины 2025 г. на 9,1%, отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента компании Дмитрий Шелковский. Он напоминает, что по итогам всего прошлого года участки под девелопмент подорожали в 1,8 раза относительно 2024 г.
Темпы роста цен на землю в 2026 г. замедлились, уверяет руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева. По ее словам, за последние шесть месяцев стоимость участков прибавила только 5–10%. Но в годовом выражении земля, по ее мнению, все же подорожала на 15–20% из-за нехватки ликвидных территорий. Похожие оценки приводят и управляющий партнер Upside Development Алексей Перлин, и операционный директор ГК «А101» Дмитрий Горелов. Представитель «Брусники» говорит, что проекты с готовой документацией выросли в цене на 20–30%, без них – примерно на 10%.