Цены на землю под строительство жилья в Москве начали падать

Средняя стоимость 1 га земли под строительство жилья в Москве по итогам первого полугодия 2026 г. составила 3,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снизился на 12,2%. Но он все равно выше уровня второй половины 2025 г. на 9,1%, отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента компании Дмитрий Шелковский. Он напоминает, что по итогам всего прошлого года участки под девелопмент подорожали в 1,8 раза относительно 2024 г.