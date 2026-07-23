Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 543+5%CNY Бирж.11,545-0,47%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,73+0,6%RGBITR755,61+0,61%
Главная / Недвижимость /

Совокупная выручка крупнейших российских девелоперов жилья упала на 6%

Это следствие сокращения доходов у лидеров рынка
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

20 крупнейших застройщиков жилья в России по объемам текущего строительства выручили в первом полугодии 2026 г. от продажи всех видов недвижимости 869,9 млрд руб., по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6,3%. Правда, с учетом всех девелоперов он сократился только на 1% до 2,6 трлн руб. Причем у компаний, не входящих в топ-20, общий объем выручки даже вырос на 2% примерно до 1,7 трлн руб.

Похожая статистика и у сервиса «Пульс продаж новостроек». Согласно его расчетам, суммарная выручка 20 крупнейших застройщиков России от реализации квартир, апартаментов, коммерческой недвижимости и машино-мест в январе – июне 2026 г. составила 859,3 млрд руб. (-8,8% год к году). Поступления от квартир сократились на 7,8%, нежилых помещений – на 26,2%. Только в сегменте машино-мест показатель увеличился на 5,8%, уточняет его руководитель Артем Советников.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь