Совокупная выручка крупнейших российских девелоперов жилья упала на 6%Это следствие сокращения доходов у лидеров рынка
20 крупнейших застройщиков жилья в России по объемам текущего строительства выручили в первом полугодии 2026 г. от продажи всех видов недвижимости 869,9 млрд руб., по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6,3%. Правда, с учетом всех девелоперов он сократился только на 1% до 2,6 трлн руб. Причем у компаний, не входящих в топ-20, общий объем выручки даже вырос на 2% примерно до 1,7 трлн руб.
Похожая статистика и у сервиса «Пульс продаж новостроек». Согласно его расчетам, суммарная выручка 20 крупнейших застройщиков России от реализации квартир, апартаментов, коммерческой недвижимости и машино-мест в январе – июне 2026 г. составила 859,3 млрд руб. (-8,8% год к году). Поступления от квартир сократились на 7,8%, нежилых помещений – на 26,2%. Только в сегменте машино-мест показатель увеличился на 5,8%, уточняет его руководитель Артем Советников.