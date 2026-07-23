Совокупная выручка крупнейших российских девелоперов жилья упала на 6%

20 крупнейших застройщиков жилья в России по объемам текущего строительства выручили в первом полугодии 2026 г. от продажи всех видов недвижимости 869,9 млрд руб., по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 6,3%. Правда, с учетом всех девелоперов он сократился только на 1% до 2,6 трлн руб. Причем у компаний, не входящих в топ-20, общий объем выручки даже вырос на 2% примерно до 1,7 трлн руб.