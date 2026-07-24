В Московском регионе начал снова расти спрос на склады

Во II квартале 2026 г. в Московском регионе было арендовано и куплено 425 000 кв. м складских помещений класса А. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Это на 45% превышает итоги апреля – июня 2025 г. и на 59% результаты предыдущего квартала, отмечает ее руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Антон Алябьев. По итогам же первого полугодия текущего года, по его словам, спрос тоже увеличился на 8,3% до 693 000 кв. м. При этом в первые три месяца он упал в годовом выражении на 30%, напоминает он.