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Главная / Недвижимость /

В Московском регионе начал снова расти спрос на склады

Впрочем, пока активность объясняется несколькими крупными сделками
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале 2026 г. в Московском регионе было арендовано и куплено 425 000 кв. м складских помещений класса А. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Это на 45% превышает итоги апреля – июня 2025 г. и на 59% результаты предыдущего квартала, отмечает ее руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Антон Алябьев. По итогам же первого полугодия текущего года, по его словам, спрос тоже увеличился на 8,3% до 693 000 кв. м. При этом в первые три месяца он упал в годовом выражении на 30%, напоминает он.

Рост числа сделок во II квартале подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка. По данным IBC Real Estate, общий объем транзакций увеличился на 12% относительно апреля – июля 2025 г., до 461 000 кв. м, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями этой компании Евгений Бумагин. Если в январе – марте поглощения практически не было, то по итогам последних трех месяцев оно достигло 517 000 кв. м, добавляет представитель IPG.Estate. И это, по его словам, без учета продажи бывшего портфеля (1,9 млн кв. м) складского девелопера Raven Russia.

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