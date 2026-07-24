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Главная / Недвижимость /

«Гранель» построит жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Структура группы выкупила у бывших топ-менеджеров «Интеко» площадку в Лефортове
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания «Форест индустри» стала владельцем ООО «Библос инвест», на балансе которого находятся два участка на 1,14 га в Слободском переулке в Лефортове. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 21 июля. Первым на нее обратил внимание профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Продавцом этого актива, судя по информации сервиса Rusprofile, выступил закрытый паевой инвестиционный фонд «Холдинг Столица» под управлением УК «Восхождение». Его пайщики неизвестны, но в 2024 г. эту площадку у девелопера Sminex выкупила созданная выходцами из «Интеко» компания «Орион.3». Запрос туда остался без ответа.

«Форест индустри», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Гульнаре Хусаиновой. До 2024 г. она руководила специализированным застройщиком «Аккорд», владельцем которого на данный момент является ГК «Гранель». Именно этот девелопер и будет заниматься застройкой территории в Слободском переулке, знают два консультанта, работавших с участники сделки. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к одной из ее сторон. В ГК «Гранель» от комментариев отказались.

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