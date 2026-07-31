Ввод торговых центров в регионах может сократиться

Ввод торговых центров в регионах по итогам 2026 г. сократится по сравнению с прошлым годом, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, в компании Commonwealth Partnership ожидают снижения данного показателя на 45,4% до 238 032 кв. м. Число заявленных и введенных объектов действительно падает, подтверждает генеральный директор компании «IDEM-консалтинг» Екатерина Гресс. По ее словам, в ряде субъектов, например в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, такие комплексы не вводились уже несколько лет и не планируются. В 2026 г. в регионах может открыться 248 000 кв. м новых торговых центров, говорится в исследовании компании CORE.XP. Это на 8,6% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее руководитель отдела по работе с торговыми площадями Евгения Прилуцкая. Причем в первом полугодии, по ее словам, показатель вырос на 39,7%: заработали три торговых центра суммарной площадью 36 200 кв. м. Во втором же полугодии в регионах анонсировано 14 объектов на 211 800 кв. м, что на 30,2% меньше, чем было в аналогичный период 2025 г., сказала она.