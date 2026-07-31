Ввод торговых центров в регионах может сократиться

Ввод торговых центров в регионах может сократитьсяЭто связано с перенасыщением местных рынков такими объектами и снижением интереса к ним со стороны ритейлеров
Ввод торговых центров в регионах по итогам 2026 г. сократится по сравнению с прошлым годом, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, в компании Commonwealth Partnership ожидают снижения данного показателя на 45,4% до 238 032 кв. м. Число заявленных и введенных объектов действительно падает, подтверждает генеральный директор компании «IDEM-консалтинг» Екатерина Гресс. По ее словам, в ряде субъектов, например в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, такие комплексы не вводились уже несколько лет и не планируются. В 2026 г. в регионах может открыться 248 000 кв. м новых торговых центров, говорится в исследовании компании CORE.XP. Это на 8,6% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее руководитель отдела по работе с торговыми площадями Евгения Прилуцкая. Причем в первом полугодии, по ее словам, показатель вырос на 39,7%: заработали три торговых центра суммарной площадью 36 200 кв. м. Во втором же полугодии в регионах анонсировано 14 объектов на 211 800 кв. м, что на 30,2% меньше, чем было в аналогичный период 2025 г., сказала она.
В Nikoliers говорят, что в первые шесть месяцев текущего года в регионах появилось шесть новых торговых центров на 53 000 кв. м (-31% год к году). Во втором полугодии в этой компании ожидают сдачу в эксплуатацию еще 22 проектов на 164 000 кв. м. При этом в июле – декабре предыдущего года прогнозировался ввод 221 000 кв. м, говорит ее директор департамента торговой недвижимости Юлия Кузнецова. Но по факту рынок, по ее словам, за весь год пополнился лишь 139 000 кв. м. В связи с этим прогноз на вторую половину этого года она оценивает как достаточно позитивный. Впрочем, эксперт добавляет, что сохранение макроэкономической нестабильности и высокие ставки кредитования создают риски переноса сроков реализации части проектов.