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Главная / Недвижимость /

Продажи квартир в элитных новостройках Москвы продолжат падать

Это результат высоких цен и экономической неопределенности
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Cпрос на элитные новостройки Москвы по итогам второго полугодия 2026 г. может увеличиться на 20–30% по отношению к январю – июню, когда он сократился в годовом выражении на 25%. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. Там уточняется, что, таким образом, по итогам 12 месяцев продажи упадут на 10% по сравнению с 2025 г. В 2027 г. реализация элитной недвижимости снизится еще примерно на 15%, прогнозирует управляющий партнер компании Ольга Кузнецова. С ней согласна и партнер NF Group Ольга Широкова, которая считает, что результаты этого года на первичном рынке элитной жилой недвижимости столицы будут хуже, чем в рекордных 2024–2025 годах. В 2026–2027 гг. она ожидает порядка 1400–1500 сделок в год против 1790 в прошлом и 1890 в позапрошлом году.

О снижении спроса говорят и в компании «Метриум». По ее статистике, в первом полугодии покупатели приобрели 2438 квартир и апартаментов в высокобюджетных новостройках. Это на 24% меньше, чем было годом ранее. На фоне снижения ключевой ставки, перераспределения части капитала с депозитов в недвижимость и сезонной активизации деловой активности продажи в июле – декабре могут вырасти относительно января – июня на 10–15% в премиальном сегменте и на 5–10% в классе делюкс, говорит директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова.

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