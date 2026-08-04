Продажи квартир в элитных новостройках Москвы продолжат падать

Cпрос на элитные новостройки Москвы по итогам второго полугодия 2026 г. может увеличиться на 20–30% по отношению к январю – июню, когда он сократился в годовом выражении на 25%. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. Там уточняется, что, таким образом, по итогам 12 месяцев продажи упадут на 10% по сравнению с 2025 г. В 2027 г. реализация элитной недвижимости снизится еще примерно на 15%, прогнозирует управляющий партнер компании Ольга Кузнецова. С ней согласна и партнер NF Group Ольга Широкова, которая считает, что результаты этого года на первичном рынке элитной жилой недвижимости столицы будут хуже, чем в рекордных 2024–2025 годах. В 2026–2027 гг. она ожидает порядка 1400–1500 сделок в год против 1790 в прошлом и 1890 в позапрошлом году.