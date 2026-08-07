Инвестиции в жилье окупаются в три раза дольше, чем в коммерческую недвижимость

Вложения в жилье в Москве сейчас окупаются за счет сдачи его в аренду в среднем за 24,4 года, тогда как коммерческая недвижимость – за 8,3–8,7 года. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Accent. Таким образом, по ее оценке, разница в доходности между жилой и коммерческой недвижимостью достигла максимума с 2019 г. Тогда вернуть инвестиции от приобретения однокомнатной квартиры можно было за 19,6 года, тогда как коммерческого помещения – за 8,7–10,5 года, напоминает ее руководитель направления маркетинговых исследований Кристина Стефанова.