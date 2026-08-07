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Главная / Недвижимость /

Инвестиции в жилье окупаются в три раза дольше, чем в коммерческую недвижимость

Это уже привело к перетоку спроса в склады, офисы и ритейл
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вложения в жилье в Москве сейчас окупаются за счет сдачи его в аренду в среднем за 24,4 года, тогда как коммерческая недвижимость – за 8,3–8,7 года. Об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Accent. Таким образом, по ее оценке, разница в доходности между жилой и коммерческой недвижимостью достигла максимума с 2019 г. Тогда вернуть инвестиции от приобретения однокомнатной квартиры можно было за 19,6 года, тогда как коммерческого помещения – за 8,7–10,5 года, напоминает ее руководитель направления маркетинговых исследований Кристина Стефанова.

Валовая доходность от сдачи однушки в аренду, по данным Accent на первое полугодие этого года, опустилась с 2019 г. с 5,1 до 4,1%. При этом наиболее резкий спад, по ее наблюдениям, произошел в конце 2025 г. – первой половине этого года. Зато в сегменте коммерческой недвижимости ставки капитализации (отражают реальную годовую доходность объекта) немного увеличились. В 2019 г. они составляли 9,5–11,5% годовых, тогда как в первом полугодии этого года – 11–12,5% в офисах, 11,5–13,5% в стрит-ритейле и 11,25–13% в складах.

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