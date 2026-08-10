«Вим сбережения» закрыли одну из крупнейших в этом году сделок с офисами

«Вим сбережения» закрыли одну из крупнейших в этом году сделок с офисамиИх фонд приобрел штаб-квартиру коммуникационной группы Okkam в башне «Империя» в «Москва-сити»
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) недвижимости «Вим недвижимость» под управлением УК «Вим сбережения» стал владельцем ООО «Фипс», на балансе которого, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», находится 8600 кв. м в башне «Империя» в деловом центре «Москва-сити». Сделка, по данным этого сервиса, была закрыта 7 августа. Продавцом актива выступила инвестиционная группа К1. Представители сторон, а также компании Nikoliers, которая выступала консультантом данной транзакции, информацию о продаже площадей в башне «Империя» подтвердили, уточнив, что речь идет о трех этажах примерно на 9000 кв. м.
Выбор объекта для инвестиций руководитель по работе с недвижимостью УК «Вим сбережения» Андрей Колокольников объясняет наличием у него долгосрочного договора с моноарендатором, который обеспечивает фонду предсказуемый денежный поток. Название компании он не уточнил. Однако, по информации «СПАРК-Интерфакса», принадлежащие ООО «Фипс» площади занимают структуры коммуникационной группы Okkam (бывшая Dentsu Russia). Эти данные подтверждают и два консультанта, работавших с участниками сделки.