В Москве пустует каждое шестое рабочее место в коворкингах

Почти такие же цифры по динамике доли свободных рабочих мест приводит и IBC Real Estate: +12,4 п. п. за год до 20,1%. В Commonwealth Partnership (СMWP) сообщают о ее росте за данный период на 13 п. п. до 17,9%. При этом общее предложение гибких рабочих пространств, по информации этой компании, увеличилось на 7,8% до 455 800 кв. м. В Remain говорят, что доля незанятых сервисных офисов за год прибавила 9,5 п. п. до 14,5%. А к концу года она может достичь 16%, вернувшись к показателям трехлетней давности, добавляет генеральный директор этой организации Дмитрий Клапша.