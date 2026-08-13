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Главная / Недвижимость /

В Москве пустует каждое шестое рабочее место в коворкингах

Вакансия в сегменте гибких офисов за год выросла более чем в 3 раза
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совокупное предложение сетевых гибких офисов в Москве на конец июня составило 10 894 рабочих места. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Таким образом, вакансия в этом сегменте по итогам первого полугодия 2026 г. превысила 20%, отмечает ее директор департамента офисной недвижимости Елена Акатова. По словам эксперта, за год данный показатель увеличился на 182% (+12 п. п.).

Почти такие же цифры по динамике доли свободных рабочих мест приводит и IBC Real Estate: +12,4 п. п. за год до 20,1%. В Commonwealth Partnership (СMWP) сообщают о ее росте за данный период на 13 п. п. до 17,9%. При этом общее предложение гибких рабочих пространств, по информации этой компании, увеличилось на 7,8% до 455 800 кв. м. В Remain говорят, что доля незанятых сервисных офисов за год прибавила 9,5 п. п. до 14,5%. А к концу года она может достичь 16%, вернувшись к показателям трехлетней давности, добавляет генеральный директор этой организации Дмитрий Клапша.

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