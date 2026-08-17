Владелец челябинского отеля Radisson Blu выкупает торговые центры «Макфы»Эти активы достанутся ему за полцены
ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (ЦИУПС) стало победителем торгов по продаже ранее входивших в группу «Макфа» компаний «Родник» и УК «Содействие», на балансе которых находятся два крупных торгово-развлекательных комплекса в Челябинске — «Родник» общей площадью 126 000 кв. м и «Алмаз» на 212 000 кв. м. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). Там сказано, что эти активы достанутся данной фирме по минимальной цене, которая составляла 6,08 млрд руб. Стартовая же стоимость была в два раза выше — 12,16 млрд руб.
ПСБ, отвечающему за реализацию государственного имущества, удалось реализовать эти фирмы с шестой попытки. Ранее «Родник» и УК «Содействие» выставлялись на торги по отдельности, но покупателей на них найти не удалось. На этот раз обе организации объединили в один лот. Еще одним претендентом на них была компания «Паландер», связанная с ПТК «Эталон». Однако, судя по опубликованному протоколу, компания ценового предложения так и не сделала.
ЦИУПС специализируется на разработке архитектурных проектов и принадлежит Тимофею Белову. Это уже второй крупный актив бывших владельцев «Макфы» в Челябинске, который приобретает данная компания. В июне она стала победителем торгов по продаже четырехзвездочного отеля Radisson Blu на 211 номеров, предложив за него 1,34 млрд руб. при стартовой цене в 994,2 млн руб.
Итоговая стоимость «Родника» и «Алмаза» с инвестиционной точки зрения выглядит крайне привлекательной для покупателя, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Ранее он считал и стартовую цену соответствующей рынку. При отсутствии существенных долговых обязательств покупка двух действующих торговых комплексов за полцены позволит компании реализовать потенциал от этих объектов и получить выгоду от роста их капитализации, говорит эксперт.
Сумма сделки составила менее 18 000 руб. за 1 кв. м общей площади, подсчитала директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина. Для действующих и известных объектов с сформированным пулом арендаторов и инфраструктурой, по ее мнению, это крайне мало. Впрочем, конечные условия транзакции, как считает эксперт, отражают ограниченный инвестиционный спрос на крупные региональные торговые комплексы. Еще одна причина отсутствия других претендентов — высокая стоимость заемного финансирования, осторожность инвесторов в отношении национализированных активов, ситуация на рынке торговой недвижимости и возможные дополнительные капитальные затраты на эти объекты, продолжает Кузьмина.
Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов ранее связывал появление интересантов с изменением условий продажи и возможностью снижения стоимости. Оба комплекса, по его словам, обладают высокой транспортной доступностью, значительными зонами охвата и пулом качественных арендаторов. При этом с точки зрения концепции и трафика более привлекательным объектом эксперт считает «Алмаз».
Производитель макарон «Макфа» ранее контролировался семьями бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении связанных с ними активов в доход государства.