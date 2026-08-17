Владелец челябинского отеля Radisson Blu выкупает торговые центры «Макфы»

ПСБ, отвечающему за реализацию государственного имущества, удалось реализовать эти фирмы с шестой попытки. Ранее «Родник» и УК «Содействие» выставлялись на торги по отдельности, но покупателей на них найти не удалось. На этот раз обе организации объединили в один лот. Еще одним претендентом на них была компания «Паландер», связанная с ПТК «Эталон». Однако, судя по опубликованному протоколу, компания ценового предложения так и не сделала.