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Главная / Недвижимость /

На месте штаб-квартиры «Швабе» на проспекте Мира может появиться новый офисный комплекс

Структура «Ростеха» вновь начала искать инвестора на этот объект
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» снова выставил на продажу свою штаб-квартиру, расположенную рядом с гостиницей «Космос» на проспекте Мира. Это следует из информации, опубликованной на сайте компании «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Лот включает в себя здание общей площадью 16 477 кв. м и права на земельный участок на 0,9 га. Начальная цена составляет 1,8 млрд руб. Аукцион запланирован на конец сентября.

«Ростех» уже пробовал искать инвестора на этот комплекс в 2022 г. Тогда компания пыталась выручить за него 1,77 млрд руб., впрочем, инвестор мог предложить за него и меньше – вплоть до 1,57 млрд руб. Но торги в итоге были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. О новых попытках реализовать данный актив официально не сообщалось.

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