На месте штаб-квартиры «Швабе» на проспекте Мира может появиться новый офисный комплекс

«Ростех» уже пробовал искать инвестора на этот комплекс в 2022 г. Тогда компания пыталась выручить за него 1,77 млрд руб., впрочем, инвестор мог предложить за него и меньше – вплоть до 1,57 млрд руб. Но торги в итоге были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. О новых попытках реализовать данный актив официально не сообщалось.