Бюджет сделок по продаже квартир в готовых элитных домах сократился на 10%Показатель упал, несмотря на рост цен и активизацию спроса
Средняя стоимость квартир и апартаментов на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы по итогам закрытых сделок в январе – августе составила 147 млн руб. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. Это на 10% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, отмечает ее основатель Екатерина Румянцева. По ее словам, покупатели стали предпочитать все более компактные лоты. Средняя площадь реализованного объекта, по информации компании, за год сократилась на 17,5% до 133,5 кв. м, в то время как выставленного на продажу – только на 4% до 166,8 кв. м.
Средний бюджет сделки на вторичном рынке элитной недвижимости в августе действительно сократился относительно первого полугодия 2026 г. на 5% до 150 млн руб., подтверждает директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин. При этом стоимость метра по итогам транзакций, по его словам, за год увеличилась на 11% примерно до 1,2 млн руб. Управляющий партнер «Intermark городская недвижимость» Дмитрий Халин считает, что на 5–7% с начала года. Но, подчеркивает Амелин, это в том числе результат вымывания самых дешевых квартир.