Бюджет сделок по продаже квартир в готовых элитных домах сократился на 10%

Средняя стоимость квартир и апартаментов на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы по итогам закрытых сделок в январе – августе составила 147 млн руб. Об этом говорится в исследовании компании Kalinka. Это на 10% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, отмечает ее основатель Екатерина Румянцева. По ее словам, покупатели стали предпочитать все более компактные лоты. Средняя площадь реализованного объекта, по информации компании, за год сократилась на 17,5% до 133,5 кв. м, в то время как выставленного на продажу – только на 4% до 166,8 кв. м.