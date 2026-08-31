Структура мэрии Москвы нашла покупателя на проект второй очереди Will Towers

На самой территории, согласно лотовой документации, можно построить жилой комплекс на 181 064 кв. м. Это будет вторая очередь масштабного проекта Will Towers. Первую на 250 000 кв. м УЭЗ уже ввело в эксплуатацию. Представитель Upside Development говорит, что новый комплекс будет относиться к премиальному сегменту. Сама компания до 2023 г. работала под брендом «СМУ-6 инвестиции». На ее сайте сказано, что текущий портфель девелопера составляет 1,5 млн кв. м. Среди его проектов – бизнес-центры «Upside Останкино» и «Upside Ямская», жилой комплекс «Upside Towers» в Огородном проезде. В январе 2026 г. входящий в группу специализированный застройщик «Дегунинская 5А» получил права на участок площадью 0,84 га на Ленинградском проспекте, где находится бизнес-центр «Авиатор» площадью 10 000 кв. м. Владелец Upside Development – бизнесмен Алексей Перлин.