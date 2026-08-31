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Главная / Недвижимость /

Структура мэрии Москвы нашла покупателя на проект второй очереди Will Towers

Его строительством будет заниматься Upside Development
Диана Качур
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Связанное с девелоперской компанией Upside Development ООО «Рощинская» стало победителем торгов по продаже специализированного застройщика «Волынская», которому принадлежат права на 1,74 га на пр-те Генерала Дорохова в Раменках. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте столичного инвестиционного портала. Там указано, что актив достанется организации по стартовой цене, которая составляла 4,9 млрд руб. В Upside Development данную информацию подтвердили. Продавцом площадки выступила структура мэрии Москвы – АО «Управление экспериментальной застройки» (УЭЗ). На лот также претендовал девелопер Level Group, но его заявку отклонили.

На самой территории, согласно лотовой документации, можно построить жилой комплекс на 181 064 кв. м. Это будет вторая очередь масштабного проекта Will Towers. Первую на 250 000 кв. м УЭЗ уже ввело в эксплуатацию. Представитель Upside Development говорит, что новый комплекс будет относиться к премиальному сегменту. Сама компания до 2023 г. работала под брендом «СМУ-6 инвестиции». На ее сайте сказано, что текущий портфель девелопера составляет 1,5 млн кв. м. Среди его проектов – бизнес-центры «Upside Останкино» и «Upside Ямская», жилой комплекс «Upside Towers» в Огородном проезде. В январе 2026 г. входящий в группу специализированный застройщик «Дегунинская 5А» получил права на участок площадью 0,84 га на Ленинградском проспекте, где находится бизнес-центр «Авиатор» площадью 10 000 кв. м. Владелец Upside Development – бизнесмен Алексей Перлин.

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