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Главная / Недвижимость /

Группа «Эталон» продала еще одно здание АТС в Москве

Новый собственник объекта, скорее всего, будет сдавать площади в нем в аренду
Диана Качур
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Входящее в группу «Эталон» АО «Бизнес-недвижимость» продало закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Крассула кэпитал» под управлением УК «Аурум инвестмент» бизнес-центр на Скобелевской улице в Южном Бутове. По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта еще в мае этого года. Речь идет о построенном в 1995 г. пятиэтажном здании бывшей автоматической телефонной станции (АТС) общей площадью 3671,5 кв. м. Представитель «Эталона» факт сделки подтвердил. По его словам, группа продает объекты, которые не входят в число приоритетных с точки зрения градостроительного потенциала и перспектив развития.

С какой целью «Аурум инвестмент» приобрела данный актив и кто является пайщиком ЗПИФ «Крассула кэпитал», узнать не удалось. В УК на запрос «Ведомостей» не ответили. В декабре прошлого года этот фонд уже выкупал у «Эталона» другое здание АТС на Тушинской улице. Правда, спустя две недели он продал его девелоперской компании West Wind Group, которая планирует построить на этом месте технопарк. Другой фонд «Аурум инвестмент» в конце 2022 г. стал владельцем ООО «Идиль девелопмент». Эта фирма сейчас строит на Остоженке элитный жилой комплекс Belle Epoque. Консультанты ранее рассказывали, что данный ЗПИФ действует в интересах топ-менеджеров Riverstretch Trading & Investments (RT&I), акционера O1 Properties и девелопера Vos’hod.

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