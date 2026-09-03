Группа «Эталон» продала еще одно здание АТС в Москве

С какой целью «Аурум инвестмент» приобрела данный актив и кто является пайщиком ЗПИФ «Крассула кэпитал», узнать не удалось. В УК на запрос «Ведомостей» не ответили. В декабре прошлого года этот фонд уже выкупал у «Эталона» другое здание АТС на Тушинской улице. Правда, спустя две недели он продал его девелоперской компании West Wind Group, которая планирует построить на этом месте технопарк. Другой фонд «Аурум инвестмент» в конце 2022 г. стал владельцем ООО «Идиль девелопмент». Эта фирма сейчас строит на Остоженке элитный жилой комплекс Belle Epoque. Консультанты ранее рассказывали, что данный ЗПИФ действует в интересах топ-менеджеров Riverstretch Trading & Investments (RT&I), акционера O1 Properties и девелопера Vos’hod.